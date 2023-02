La película lleva en producción desde el 2012. | Fuente: Khara

Tras años de desarrollo y retraso debido a la COVID-19, la película final de la famosa franquicia japonesa Neon Genesis Evangelion, 'Evangelion: 3.0 + 1.0', llegará a cines del país asiático el 23 de enero de 2021.

A través de un nuevo tráiler, la cuarta producción de la serie Rebuild of Evangelion mostró esta fecha para el estreno local. En cuanto al internacional, aún no hay fecha exacta.

Anunciada en el 2012, Evangelion 3.0 + 1.0 estaba destinada a salir al mercado en el 2015, pero la participación del director Hideaki Anno en Shin Godzilla atrasó el lanzamiento.

La saga de Rebuild of Evangelion está conformada, a la fecha, por tres cintas: "Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone" de 2007, "Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance" de 2009 y "Evangelion 3.0: You Can (Not) Redo" de 2012. Estas películas buscan revalorizar todo el material del clásico anime que está de aniversario: 25 años de creación.

