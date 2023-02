El trailer muestra pequeños fragmentos de la trama principal. | Fuente: Studio Khara

Luego de la revelación de los 10 primeros minutos de su próxima película, la saga de Neon Genesis Evangelion sigue haciendo noticia.

Para gusto de los aficionados, Evangelion: 3.0 + 1.0, a cargo de Studio Khara, llegará a los cines japoneses el próximo junio de 2020. Así lo ha mostrado en un nuevo adelanto de la producción.

Anunciada en el 2012, Evangelion 3.0 + 1.0 estaba destinada a salir al mercado en el 2015, pero la participación del director Hideaki Anno en Shin Godzilla atrasó el lanzamiento.

La saga de Rebuild of Evangelion está conformada, a la fecha, por tres cintas: "Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone" de 2007, "Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance" de 2009 y "Evangelion 3.0: You Can (Not) Redo" de 2012. Estas películas buscan revalorizar todo el material del clásico anime.

