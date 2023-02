Rina Katsuta y Kaname serán los invitados estrellas del evento. | Fuente: Natsumatsuri

El sábado 22 de febrero se llevará a cabo el Natsumatsuri, festival de verano que congrega distintas expresiones culturales de Japón, en las instalaciones de la Asociación Estadio La Unión (AELU), en Pueblo Libre. Este año, además, este festival cumple diez años de acercar al país del sol naciente a niños, jóvenes y adultos, a través de una variedad de actividades que muestran aspectos tradicionales y modernos de la cultura japonesa: talleres, gastronomía, conciertos, exposiciones y arte.

Para este evento, llega al Perú Rina Katsuta, cantante tokiota recientemente graduada del grupo ANGERME, quien desde muy joven perteneció a agrupaciones idol, bajo el conglomerado de Hello! Project y que tendrá su primera presentación como solista en Latinoamérica durante el Natsumatsuri 2020. Por otra parte, estará presente Kaname, reconocido cosplayer japonés que goza de mucha popularidad en el extranjero, entre cuyos cosplays más conocidos se encuentran Lavi (D. Gray-Man), Eren Jagger (Shingeki no Kyojin), Portgas D. Ace (One Piece), entre otros. Como parte de las presentaciones de cultura japonesa tradicional, Hamano Ryuho, aclamado calígrafo y sello grabador, hará una demostración única de su arte con el pincel y la tinta en el Natsumatsuri 2020.

Entre los artistas nacionales, se presentará Karin Idol Perú, intérprete peruana de conocidas canciones de J-pop, anime y videojuegos japoneses, quien cuenta con seis años de trayectoria y quien es la primera cantante solista de anime de nuestro país cuyos covers llegaron a las plataformas de música de Spotify y iTunes. Por otra parte, se presentarán la banda japonesa Takoyaki y las agrupaciones nikkei Inmigrantes y Okinawa-shi Kyoku Band, quienes interpretan temas de J-Rock y JPop.

Por otra parte, la banda nacional Godlike, fundada en 2007, que rinde tributo a la música de videojuegos, también estará presente en esta décima edición del Natsumatsuri, con sus covers exclusivamente instrumentales de populares juegos como Street Fighter, Super Mario Bros., King of Fighters, entre muchos otros.

Datos:

Natsumatsuri 2020, organizado por el Keijiban Kurabu

• Fecha: sábado 22 de febrero

• Lugar: AELU – Av. Lincoln 100, Pueblo Libre • Hora: 12:00 PM – 9:00 PM

• Entradas: Disponibles en Tienda Akemi, en el Centro Comercial Arenales

• Más información en: https://www.facebook.com/KeijibanKurabu/

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.

Te sugerimos leer