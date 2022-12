Saitama posee el poder de derrotar a cualquier enemigo con solo un puño. | Fuente: Madhouse

Uno de los animes más exitosos de los últimos años -además de Shingeki no Kyojin- es One Punch Man. Esta serie protagonizada por el héroe Saitama ha logrado ganar una gran cantidad de simpatizantes con una trama interesante y giros argumentales emocionantes.

Por lo mismo, su segunda temporada ha alcanzado grandes niveles de sintonía en sus canales de retransmisión oficial con capítulos de estreno todos los martes. Sin embargo, el capítulo que se suponía que se iba a estrenar este martes 4 de junio, no llegó. ¿Por qué?

La televisión japonesa está cubriendo con gran énfasis el Abierto de Francia Roland Garros, importante torneo de tenis en el mundo. El martes pasado, el japonés Kei Nishikori se midió contra Rafael Nadal y los canales locales, en vez de retrasarlo por algunas horas, prefirieron posponer una semana el estreno del capítulo “Las preocupaciones más fuertes” hasta el 11 de junio en su horario habitual.

Con el retraso en Japón, los canales de transmisión Crunchyroll y Hulu también han acordado transmitir este episodio la próxima semana.

Si deseas ver el adelanto de este capítulo (el noveno de la segunda temporada), puedes ver este adelanto:

Si no has visto la serie, te recomendamos ver su primera temporada en Netflix. La segunda temporada aún no cuenta con fecha de llegada a esta plataforma.

