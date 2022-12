El capítulo salió el 20 de mayo. | Fuente: Manga Plus

Este miércoles 20 se lanzó el episodio número 60 del manga Dragon Ball Super, la última saga de la famosa franquicia de Akira Toriyama. En medio de la lucha contra Moro, sin embargo, el ilustrador principal Toyotaro ha advertido que hay errores.

A través de su cuenta de Twitter, el sucesor de Toriyama ha mencionado que ha tenido algunos problemas en el capítulo: “Cometí ciertos errores en la página 108. Lo arreglaré en el volumen (compedio del manga), así que discúlpenme”.

Pese a ello, no ha dicho cuáles han sido los errores, por lo que los aficionados están buscando esto. Hay dos teorías: los tentáculos del rostro de Pybara no aparecen en un par de viñetas, además de que la armadura yardratiana de Vegeta no aparece con la placa del brazo en el hombre izquierdo en otras.

¿Dónde puedo leer el nuevo capítulo?

Puedes leer el manga de Dragon Ball Super a través de Manga Plus, la plataforma oficial de Shueisha. Si deseas acceder al capítulo 60, puedes hacerlo desde este enlace.

