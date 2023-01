Los dos héroes han empezado nuevamente sus duelos personales en medio del enfrentamiento contra Moro. | Fuente: Manga Plus

Dragon Ball Super es una de las series más seguidas en el mundo del anime y manga. Toyotaro, su ilustrador, ha podido continuar con el legado de Akira Toriyama y está realizando un gran trabajo con el duelo entre Gokú y Vegeta frente a Moro y sus secuaces, manteniendo en expectativa a los miles de fanáticos por los nuevos capítulos.

Mientras sigue en su proceso de creación, el mangaka concedió una entrevista a la revista Giant Mickey Parade (vía Dragon Ball Super: Nouvelle) y reveló cuál de los dos protagonistas es su favorito.

"Gokú es un héroe increíble. Tiene una personalidad dulce, pese a que tiene una fuerza gigantesca y su "Kamehameha" es sorprendente. Cuando era joven siempre intenté lanzar mi ki al igual que él. Todavía me gusta, pero he aprendido a que me gusten personajes oscuros como Vegeta, quien siempre anda enojado con todos. pero siempre es sincero. Amo su sinceridad”.

La preferencia por Vegeta puede verse reflejada en los próximos episodios, ya que Toyotaro adelantó que, aunque Gokú se vea feliz, “no sonreirá mucho en esta aventura”.

¿Qué opinas?

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics, tecnología, redes sociales y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.

Te sugerimos leer