La revista francesa Le Journal de Mickey publicó recientemente una entrevista a Toyotaro, el artista de manga que actualmente ha tomado la posta de dibujar el manga de Dragon Ball y que es conocido por todos como el sucesor oficial del maestro Akira Toriyama.

Toyotaro comenzó dibujando el manga no oficial "Dragon Ball AF" y posteriormente la editorial Shueisha y el mismísimo Akira Toriyama le ofrecieron en primer lugar ponerse a cargo del manga Dragon Ball Heroes Victory Mission y posteriormente de Dragon Ball Super. A continuación te dejamos un extracto de la entrevista realizada por Mathieu Rocher, de la mencionada revista.

Le Journal de Mickey (JDM) : ¿Cómo descubriste Dragon Ball?

Toyotaro : "Primero conocí la primera serie de Akira Toriyama: "Dr. Slump". Pero, es "Dragon Ball" lo que me hizo querer dibujar. Dibujé los personajes cuando estaba en clases. Pasé mi tiempo tratando lanzando bolas de energía como el Kamehameha de Son Goku. Nunca logré hacerlo, pero tal vez si entrenan a menudo, los lectores de Le Journal de Mickey llegarán allí."

JDM : ¿Quién te eligió para convertirte en el mangaka de Dragon Ball Super?

Toyotaro : "Tras dibujar Dragon Ball Heroes, trabajé una secuela que había propuesto en la editorial de manga Shueisha (la editorial de Dragon Ball). Y fue Shueisha quien, en 2015, me ofreció dibujar Dragon Ball Super . Estaba muy impresionado cuando conocí a Akira Toriyama-sensei. Me animó diciéndome que mi trabajo era delicado y que tenía muchas ideas. Me eligió como sucesor, lo cual fue un gran orgullo."

JDM : ¿Cuál es tu método de trabajo?

Toyotaro : "Recibo los guiones y pienso en la mejor manera de crear cada escena. Cuando tengo ideas, las dibujo en mi guión gráfico, luego Toriyama sensei las valida. Una vez que estamos de acuerdo, realmente empiezo. Si estoy inspirado ¡Finalizo hasta diez páginas al día!"

JDM : ¿Qué es lo más difícil de dibujar?

Toyotaro : "En las escenas de combate, debes encontrar poses para que los movimientos se vean realistas. Afortunadamente, cuando era niño, practicaba karate, esto me ayuda a representar los impresionantes gestos de Son Goku. Existe otro desafío: encontrar consejos para sorprender al lector. Por ejemplo, en las portadas de manga, siempre mezclamos una imagen feliz y una imagen más seria."

JDM: ¿Cuántas horas trabajas por semana?

Toyotaro : "Los mangakas pasan mucho tiempo frente a su mesa de dibujo. Duermo seis horas por noche. El resto del tiempo, estoy en la oficina. Pienso en escenas, dibujo, entinto mis personajes. Trabajo mucho, pero para hacer cuarenta y cinco páginas al mes, definitivamente necesito asistentes. Crear Dragon Ball Super es un trabajo en equipo."

