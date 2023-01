El villano ha vivido millones de años y consume la energía de los planetas para ser poderoso. | Fuente: Shueisha

El creador de la popular franquicia Dragon Ball, Akira Toriyama, ha explicado las razones que lo llevaron a imagina a Moro, la cabra anciana que está ocasionando más de un problema a Gokú y Vegeta.

En el tomo 11 de Dragon Ball Super, se publicó una entrevista realizada al artista sobre este gran rival de los saiyajines. Toriyama fue puntual en sus palabras: Moro no será un futuro aliado de Gokú, es un rival a vencer para siempre.

El diseño de Moro fue creado para que realmente pareciera un villano. El enemigo del arco “El Prisionero de la Patrulla Galáctica” no es un antagonista que se convertirá en aliado/compañero después, absolutamente no. Quería que fuera un enemigo que no tengamos más opción que derrotarlo, por ejemplo, como en el caso de Piccolo Daimakú, que sea un enemigo que todo mundo piense “tenemos que acabar con él”.

Posteriormente, el mangaka reveló que la cabra tiene una explicación:

“Pensé en tomarla cabra- como base para su diseño- porque este animal se utiliza como símbolo del diablo en países occidentales. También le puse ropa que lo hiciera un dios de la muerte, que de cualquier manera se pensara que es malvado como personaje”.

El personaje fue moldeado con la ayuda de modelos de cabras que Toriyama compraba. El detalle más importante que quiso demostrar fueron sus cuernos:

Los cuernos del modelo de la derecha fueron los utilizados para el boceto final. | Fuente: Shueisha

