Los asiduos seguidores de Dragon Ball han reaccionado de manera negativa ante el rumor de que un live-action de la creación de Akira Toriyama estaría siendo trabajada por la casa Disney. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla ante la posibilidad de que una película de la talla de Dragon Ball Evolution -el rotundo fracaso que fue lanzado en cines en 2009- este en desarrollo no ha gustado a los fans de la franquicia.

Este rumor proviene del medio We Got This Covered quienes afirman que fuentes cercanas le han revelado la supuesta adaptación a la gran pantalla de las aventuras de Gokú, desarrollada y financiada por la compañía de Mickey Mouse. La respuesta de la fanaticada no se ha hecho esperar y el amargo recuerdo de la ya existente película con actores reales de la franquicia ha revivido a través de los clásicos memes que surgen en este tipo de situaciones.

Lo cierto es que no hay nada confirmado por parte de Disney y esta revelación debe ser tomada con pinzas, incluso si no se espera nada del proyecto. El supuesto anuncio revela que la compañía estaría dispuesta a usar actores de origen asiático para hacer una interpretación más correcta pero ni siquiera eso ha conseguido una reacción positiva de los fans.

