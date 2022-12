El saiyajin ha sufrido cambios a través de los años, pero todos han sido modelados por Toyotaro. | Fuente: Toei Animation

Detrás del gran éxito de Dragon Ball, existe un nombre clave. Akira Toriyama es uno de los mangakas más importantes de la historia de la industria, aunque no sea necesariamente el mejor.

Pese a su popularidad, difícilmente se puede ver al artista en eventos en público o en las redes sociales. Sin embargo, un video de él se ha viralizado haciendo lo que mejor sabe hacer: creando nuevas escenas de Dragon Ball.

La cuenta de Twitter @DBSHype compartió imágenes en el que Toriyama aparece dibujando a Gokú, el personaje principal de las sagas. El clip nos muestra el proceso completo: desde el boceto hasta el coloreado.

El artista ya no dibuja activamente al personaje, pero supervisa el trabajo de Toyotaro en Dragon Ball Super. Una de sus últimas ideas fue Moro, el villano del nuevo arco.

“El diseño de Moro fue creado para que realmente pareciera un villano. El enemigo del arco “El Prisionero de la Patrulla Galáctica” no es un antagonista que se convertirá en aliado/compañero después, absolutamente no. Quería que fuera un enemigo que no tengamos más opción que derrotarlo, por ejemplo, como en el caso de Piccolo Daimakú, que sea un enemigo que todo mundo piense “tenemos que acabar con él”, mencionó Toriyama.

Recuerda que puedes leer el manga de Dragon Ball Super de manera oficial a través de Manga Plus, la plataforma oficial de Shueisha. Si deseas acceder al capítulo 57, puedes hacerlo desde este enlace.

