No cabe duda de que Boku no Hero Academia es uno de los shonen más exitosos en la actualidad. La obra de Kohei Horikoshi ha logrado conectar con los fans del manga/anime al mismo nivel que grandes franquicias como Dragon Ball o One Piece y, junto a Nanatsu no Taizai, son de las series más vistas con una legión de seguidores detrás.

El episodio 14 del anime ya está disponible y nos presenta un devastador final para la adaptación del arco de los Shie Hassaikai:

[AVISO DE SPOILERS]

Tras la derrota de Kai Chisaki a manos de Izuku Midoriya, el villano es finalmente capturado por la Policía. Eraserhead se encarga de deshabilitar los poderes de Eri, quien ayudó a Izuku para que éste puede despertar el 100% de su poder, y es ahí cuando todos empiezan a ver los rezagos de la terrible batalla en contra de los Yakuza.

Sir NightEye fue el más afectado, por lo que es trasladado inmediatamente al hospital para atender sus heridas. A pesar del grave estado en el que se encuentra, el superhéroe logra informarle a Izuku que el futuro que vio pudo ser cambiado y le agradece por todo lo que ha hecho.

Ya en el hospital, todos los que fueron dañados durante la operación de rescate como Kirishima, Amajiki, Fat Gum y Rock Lock reciben tratamiento mientras que Eri se mantiene aislada en una habitación debido a la naturaleza de su Don. Eraserhead le informa a Izuku de lo que le espera a la pequeña en el futuro y ambos se reúnen con All Might que acababa de llegar al edificio.

El estado de NightEye es peor de lo que se esperaba y ya nadie puede hacer algo por salvarlo, ni siquiera Recovery Girl, que posee uno de los dones de sanación más poderosos. All Might e Izuku empiezan a conversar con el moribundo superhéroe, quien se alegra de que su mentor finalmente haya decidido visitarlo y les explica que la energía que todos produjeron al desear un futuro distinto fue lo que pudo revertir la premonición que él tuvo.

En medio de la charla, Mirio Togata -quien fue desprovisto de su Don y dañado en la batalla- llega a la habitación y le da un conmovedor discurso entre lágrimas. NightEye se disculpa con su discípulo por haberlo considerado como un recipiente para el One for All y como última acción, mira el futuro de Lemillion, viéndolo como “el mejor héroe de todos”. Lamentablemente, Sir NightEye muere con una sonrisa en el rostro en medio del llanto de todos los que se encontraban presentes en el lugar.

“Ahora es nuestro turno”

Paralelamente a esto, Kai Chisaki era trasladado a un hospital de villanos para recibir los tratamientos médicos correspondientes. Sin embargo, la ambulancia en la que era transportada es interceptada por la Liga de Villanos.

Tras deshacerse de los guardias asignados, Tomura Shigaraki roba las drogas que desaparecen los Dones y le revela a Chisaki que él tomará todo lo que consiguió para utilizarlo en sus propios planes. Acto seguido, El grupo del antagonista principal escapa con los valiosos y peligrosos artículos de Overhaul, abandonándolo a su suerte.

Recuerda que puedes ver el episodio 14 de forma oficial a través de Crunchyroll y otras plataformas de streaming dedicadas al anime.

