La compleja obra de Hajime Isayama es detallada en este libro. | Fuente: Editorial Diapress / Wit Studio

¡La siguiente nota contiene SPOILERS GIGANTES!

¿Te encuentras al día en el manga y no tienes ides de qué está sucediendo? ¿No sabes a quién apoyar o si Zeke es bueno o malo? Con toda la información constante a la que Isayama nos tiene acostumbrados, no es raro que te sientas un poco perdido . Sin embargo, un libro guía será publicando explicando todas las cosas que no te quedan tan claras.

Encontraremos explicaciones detalladas del origen de los titanes, un análisis de la toma de decisiones de Eren, el pensamiento Jeaggerista y una aproximación al misterio de los 2000 años mencionados en los títulos de los capítulos.

Esta obra puede ser pre-comprada ya desde Amazon Japón y cabe destacar que esta no es una obra oficial, si no una compilación exhaustiva por parte de lectores del manga. Así que no tendrá información oficial no liberada por Hajime Isayama.

