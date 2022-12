'Hero' se emitió el pasado domingo en Japón | Fuente: IMDb

'Attack on Titan' (Shingeki no Kyojin) regresó de una larga pausa y empezó a emitir la segunda parte de su tercera temporada. La expectativa por los amantes del anime fue muy alta y los episodios no están defraudando. Bajo este contexto, el episodio transmitido el 26 de mayo llamado ‘Hero’ obtuvo la mejor calificación que un episodio de TV puede obtener: 10 puntos.

El capítulo 3x17 ha sido calificado con este marcador en uno de los portales comunitarios más importantes del rubro: IMDb (Internet Movie Database).

‘Hero’ ha superado a capítulo de Breaking Bad (‘Ozzymandias’ y ‘Felina’) y Game of Thrones (‘The winds of Winters’, ‘Battle of Bastard’ y ‘Hardome’), algo que ha enojado a los fanáticos de estas series, y muchos de ellos han empezado un ‘review bombing’; es decir, empezaron a calificar con bajos puntajes al capítulo para que baje su promedio y deje de estar en la cima de lista.

Por lo mismo, el capítulo ha bajado a 9.9 estrellas, aunque mantiene su liderato:

[SPOILERS] El gran éxito se debe a que los fanáticos vieron con gran emoción como Levi Ackerman derrota al Titán Bestia y se muestra la reaparición de Hanji Zoe, uno de los personajes más populares del anime y manga.

La segunda parte de la tercera temporada contará con 12 episodios que se emitirán semanalmente. Todos los domingo se publicarán en el canal japonés NHK General TV. En el transcurso de los días, Crunchyroll y Funimation subirán el capítulo original con subtítulos en inglés y español.

¿Qué opinas?

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.

Te sugerimos leer