Meliodas seguirá en su lucha contra los Diez Mandamientos. | Fuente: Deen

La temporada de animes está más fuerte que nunca y estamos a semanas del estreno de nuevas temporadas de series conocidas en todo el mundo. Octubre ha sido el mes escogido para muchos de ellos y títulos como My Hero Academia o Nanatsu no Taizai no Gekirin.

El 12 de octubre en Japón, My Hero Academia regresará de la pausa y estrenará su cuarta temporada. Midoriya y Mirio combinarán equipos para hacer frente a los nuevos peligros de la Sociedad de Héroes. Podría decirse que es la serie que más expectativa trae.

Nanatsu no Taizai no Gekirin (Los siete pecados capitales) llegará con su tercera temporada el mismo mes, aunque sin fecha específica. Desde el 30 de junio de 2018 no tenemos un episodio, por lo que, a más de un año de espera, existen grandes augurios para Meliodas y compañía.

Sword Art Online: Alicization - War of Underworld (Temporada 5), de la misma manera, no tiene fecha exacta de estreno en octubre. Sin embargo, se espera que llegue para la quincena del mes.

