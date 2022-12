| Fuente: Andina

Existe una preocupación latente por “limpiar” nuestra calificación en las centrales de riesgos, por lo que conviene revisar algunos alcances de cómo funcionan estos reportes.

¿Cuánto tiempo puedo permanecer en una central de riesgos?

Mientras tenga una deuda vigente o una tarjeta de crédito activa, voy a aparecer en las centrales de riesgos de forma permanente, ya sea como buen o mal pagador.

En el caso de las deudas vencidas, apareceré como moroso en estos reportes hasta por un plazo de 5 años.

¿Qué tengo que hacer para “salir” de una central de riesgos?

Para salir de un mal reporte en las centrales de riesgos, lo primero que debo hacer en negociar la forma de pago con la entidad que me está reportando como moroso.

Una vez que logre cancelar mi deuda, la entidad acreedora ya no me reportará negativamente a partir del mes siguiente.

¿Cómo salir de una central de riesgos si ya pagué mi deuda?

En teoría, al pagar la deuda, la entidad a la que le debía el dinero ya no me reportará como moroso, por lo que apareceré “limpio” para el mes siguiente.

Sin embargo, existen situaciones especiales donde la entidad acreedora ha protestado la deuda ante la Cámara de Comercio, y, luego de cancelarse el pago, no “levanta” el protesto. En estos casos, uno mismo deberá acercarse a la Cámara de Comercio con una “carta de no adeudo”, para tramitar el levantamiento del protesto.

En promedio, ¿después de cuánto tiempo una persona sale de la central de riesgos?

Un mal reporte en las centrales de riesgos puede permanecer durante un plazo máximo de 5 años, luego de lo cual se mostrará a la persona con la categoría “SIN CALIFICACIÓN”. No obstante, las entidades financieras suelen manejar de forma interna una “lista negra” de morosos, independientemente de si aparecen o no en las centrales de riesgos.

¿Qué se recomienda realizar tras haber salido de una central de riesgos para hacerme nuevamente atractivo para las entidades financieras?

Una vez que he cancelado la deuda vencida y ya no salgo reportado como moroso en las centrales de riesgos, lo primero que se recomienda es tener paciencia para acceder a un nuevo financiamiento, ya que las entidades financieras no solo miran el último mes (donde ya “limpié” la deuda morosa), sino que revisan la evolución histórica de mi comportamiento, en algunos casos hasta de los últimos 24 meses (depende de la política de créditos de cada entidad).

Por otra parte, cuando se logra acceder al nuevo financiamiento, lo que se recomienda es tomar una deuda pequeña y pagarla puntualmente, para poder generar un récord reciente de “buen pagador”.