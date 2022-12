“Wiñaypacha”: ¿Por qué es una de las películas más importantes del cine peruano? | Fuente: Cine Ayamara Studios

"Wiñaypacha" es un filme extraordinario, de lo mejor que se ha hecho en el Perú. En esta obra, tan personal y minimalista, el director puneño Óscar Catacora nos muestra la vida de Willka y Phaxsi, una pareja de esposos aimaras que viven cerca al nevado Allincapac, en Puno. Ellos tienen la esperanza de que su hijo Antuku, quien se fue a vivir a la ciudad, regrese algún día. Con el paso del tiempo, vivirán una serie de situaciones que tocarán más de una fibra.

Compuesta de rigurosos planos fijos y de una potente fotografía, "Wiñaypacha" atrapa por su armonía escénica. En ella veremos la rutina diaria de esta pareja de octogenarios: siembran, pastan, tejen, muelen o realizan rituales. Catacora compone sin artificios ni pintoresquismos la belleza artística de cada fotograma. Y esto, sin duda, se refuerza gracias a las interpretaciones de Vicente Catacora y Rosa Nina, quienes lejos de ser actores profesionales, producen un efecto de hiperrealidad a la cinta como si se tratara de un documental. Así, la resignada vida de Willka y Phaxsi genera una ineludible empatía.

"Wiñaypacha" también tiene mucho simbolismo, relacionado con todo lo que está fuera de campo: el abandono, la indiferencia y la soledad. Todo es lejano e imposible para esta pareja. No existe ni un ápice de esperanza a su alrededor. Y, sin embargo, Catacora no busca trazar una denuncia social ni poner en escena un melodrama, lo que mantiene la solidez del filme.

En cuanto a las localizaciones, estas marcan distancia de lo paisajístico. No están allí para demostrar su belleza geográfica, sino para remarcar un ambiente helado e inhóspito, que va consumiendo a los personajes. La atmósfera se impone aún más con el notable trabajo de sonido: escuchamos el viento, las aves, el ganado, el caminar de Willka y Phaxsi. Una estupenda combinación que hace de “Wiñaypacha” aun más excepcional.

Si hay algo que debemos agradecerle a Óscar Catacora es que esta maravillosa película no haya caído en el exotismo ni mucho menos en las pretensiones de diversos trabajos peruanos que se estancaron en los estándares convencionales del cine comercial. Más bien, salta esa barrera y se nutre de narrativas intimistas como las que nos dejaron maestros de talla mundial como Yasujiro Ozu o Roberto Rossellini. Por ello, no es un atrevimiento decir que "Wiñaypacha" se posiciona como una de las obras más importantes en la historia del cine peruano.

