Tras el fallecimiento de Avelino Chávez, conocido como el 'Superman cholo', el actor Carlos Alcántara habló de su trabajo al lado del popular personaje limeño y contó una anécdota que tuvo cuando rodaron "Asu mare 3".

“Me dio mucha pena, vi hace poco que estaba un poco abandonado. Él asumió ser el 'Superman peruano'. Me sorprendió verlo en el rodaje. Hablaba como Superman y recuerdo que nos dijo: ‘Me voy al superbaño porque quiero hacer una superpichi’. Muy gracioso, pero nunca supe cómo llegó o cuánto le pagaron", sostuvo para diario La República.

Por otro lado, se refirió a las críticas que ha recibido Tondero sobre la remuneración que recibió el 'Superman peruano' por su participación como extra en la exitosa cinta de 'Cachín'.

"Lo de las redes es un tema donde no me quiero involucrar (...) pero hay gente que no sabe que para las películas hay una empresa aparte que se encarga del pago, del casting y trae a los personajes secundarios o extras. Los escogen y les dicen ‘Te vamos a pagar 100 soles por un día donde te vacilarás saliendo de extra’. Y son felices en un rodaje cobrando lo que les han ofrecido. Acá no se ha engañado a nadie, acá la desinformación hace que muchos digan: ‘Miserables’", indicó.

En ese sentido, el intérprete recordó que una vez, cuando recién se iniciaba como artista, fue contratado como extra para una cinta y no le pagaron.

"Igual que le pagaron a él, les pagaron a las 500 personas que salieron en la película. Yo recuerdo que cuando hice de extra me ofrecieron 50 soles, y me estafaron. Se mudaron y cuando vi la serie nunca salió mi escena. Me da mucha pena todo lo que se ha desinformado", añadió Carlos Alcántara.

