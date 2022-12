Actualmente, Stephanie Orúe interpreta a Merry Crismas, personaje de la telenovela 'Chapa tu combi'. | Fuente: Instagram

Paola Montalvo es la hija de uno de los primeros entrenadores del futbolista Jefferson Farfán. Un personaje que captó la atención de la actriz Stephanie Orúe quien le da vida en la cinta “La Foquita: El 10 de la calle”, a estrenarse el 30 de enero de 2020.

En entrevista con RPP Noticias, Stephanie Orúe resaltó su fascinación por los futbolistas: “Farfán es un personaje importante en nuestro país. A mí, además, me encantan los deportistas y los jugadores de fútbol. Me encanta [Paolo] Guerrero. Soy hincha de la selección y me emociono cuando juega”.

Por eso, la actriz ─conocida por su papel en “Django: Sangre de mi sangre”─ sintió desde la lectura del guion un vínculo con el filme dirigido por Martín Casapía. “Esta historia me conmovió, porque yo solo veía los partidos, pero no sabía qué había detrás del ser humano. Me conmovió muchísimo el vínculo tan bonito de Farfán con su mamá, y que realmente viene de abajo, cómo la ha peleado…”, señaló.

OTROS PROYECTOS

Además de resaltar los atributos de un guion “con una historia sólida”, la actriz de “El guachimán” resaltó que la película sobre Jefferson Farfán se centrara en su trayectoria deportiva. “Me ha gustado mucho que se enfoque en todo su proceso como deportista y no en aspectos que quizá podrían haber hecho a la película popular. Sí se habla de un aspecto de su vida personal que no le sumara como futbolista”, refirió.

En cuanto a otros proyectos en marcha, Stephanie Orúe relató que se encuentra trabajando en una obra de teatro que lleva a escena la vida de la fallecida cantante Selena. Además, integra el elenco de “Chapa tu combi”, la nueva telenovela de Michelle Alexander, así como el reparto de “Django: En el nombre del hijo”, filme que se estrenará el 28 de noviembre.

