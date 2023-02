La cinta 'Retablo' fue nominada a Mejor debut de un escritor, director o productor británico debido a la doble nacionalidad del director Álvaro Delgado Aparicio. | Fuente: IMDB

Aunque quedó fuera de carrera de los Oscar 2020, la cinta “Retablo” continúa tentando otros premios internacionales. Su última nominación es a los Premios BAFTA 2020 —conocido como el Oscar británico—, galardón al que había sido preseleccionada en diciembre de 2019.

La cinta peruana compite junto a las cintas “Bait” de Mark Jenkin, “For Sama” de Waad al-Kateab, “Maiden” de Alex Holmes, y “Only You” de Harry Wootliff. Dado que tiene la nacionalidad inglesa-peruana, el director Álvaro Delgado Aparicio pudo ingresar a la nominación como Mejor debut de un escritor, director o productor británico.

"Retablo" también fue nominada a Mejor Película Extranjera en los Independent Spirit Awards 2020.

'Retablo' compite junto a otras 4 películas escritas y dirigidas por figuras británicas del cine internacional. | Fuente: IMDB

SINOPSIS

"Retablo", que ha obtenido más de 30 premios internacionales, se centra en la mirada de Segundo Páucar, un joven de 14 años, que es entrenado por su padre en el arte del retablo. Un día, él observa a su padre en un acto que hace que todo su mundo se le venga abajo. En un entorno conservador, el joven tratará de convivir en silencio con lo que le sucede.

¿POR QUÉ RESUENA EN EL MUNDO?

El amor, la diversidad y la tolerancia fueron los ejes centrales de "Retablo", cinta nominada por el Ministerio de Cultura para representar al Perú en los premios Oscar 2020. Si bien es una película con una visión local ─grabada en quechua y enfocada en la tradición del retablo─ su universalidad le ha abierto puertas en donde se ha presentado: de EE.UU. a Sudáfrica.

"Si bien se ha hecho en rincones de Ayacucho, resuena con todo el mundo porque es una historia de amor. Y el amor es un tema universal. Eso de alguna manera conecta con las diversas audiencias", comentó previamente el director Álvaro Delgado Aparicio en "Ampliación de Noticias" de RPP Noticias.

Irónicamente, no se ha podido estrenar en Ayacucho, donde se grabó. "No hemos estrenado en Ayacucho. Queremos ir, pero no hay cines. Está en nuestros planes", aseguró el cineasta quien confía regresar a la ciudad para proyectar "Retablo".

LA CRÍTICA

Lea la crítica de "Retablo" realizada por RPP Noticias.

Te sugerimos leer