'Retablo' es nominada a Mejor Película Extranjera en los Independent Spirit Awards 2020 | Fuente: Retablo

La película peruana “Retablo”, dirigida por Álvaro Delgado-Aparicio, sigue con pie derecho. Esta vez se encuentra nominada a Mejor Película Extranjera en los premios Spirit del cine independiente 2020, los más importantes en ese rubro a nivel mundial.

La cinta peruana competirá con el filme brasileño "A Vida Invisível", del director Karim Aïnouz; "Parasite" (Corea del Sur); las francesas "Les Miserables" y "Portrait de la jeune fille en feu" y la británica "The Souvenir".

En las nominaciones 2020 también resaltan Jennifer Lopez, quien optará al premio a la mejor actriz de reparto por "Hustlers", una aplaudida y exitosa cinta que la ha situado en las quinielas al Oscar por la misma categoría.Por otro lado, el Spirit a la mejor película tendrá como nominadas a "A Hidden Life", "Clemency", "The Farewell", "Marriage Story" y "Uncut Gems".El premio al mejor actor contará como candidatos con Robert Pattinson ("The Lighthouse"), Adam Sandler ("Uncut Gems"), Kelvin Harrison Jr. ("Luce"), Chris Galust ("Give Me Liberty") y Matthias Schoenaerts ("The Mustang").La 35 edición de los Spirit se celebrará en Santa Mónica (EE.UU.) el 8 de febrero de 2020, justo un día antes de que se entreguen los Óscar. EFE

MÁS PREMIOS

La película peruana “Retablo”, dirigida por Álvaro Delgado-Aparicio, cosechó otro galardón al ganar a Mejor Película Extranjera en el XV Festival Internacional de Cine de Brasil, Panorama Coisa de Cinema. Con este reconocimiento, son 35 los premios que viene recibiendo esta cinta que se perfila como posible candidata a Mejor Película Internacional en los Oscar 2020.

“Estamos muy contentos, porque la película sigue resonando desde que se estrenó en Berlín el año pasado. Ha tenido un viaje muy bonito, porque le está tocando el corazón a mucha gente de todo el mundo”, señaló Delgado-Aparicio en entrevista con RPP Noticias, y luego agregó que el filme se ha estrenado comercialmente en 5 ciudades de Brasil: São Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre, Brasilia y Salvador, con miras a presentarse próximamente en Los Ángeles y San Francisco, en Estados Unidos.

