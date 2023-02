'No me digas solterona 2', protagonizada por Patricia Barreto, planea su estreno para abril del 2020. | Fuente: BigBangFilms

La actriz Patricia Barreto se prepara para iniciar en noviembre el rodaje de la comedia "No me digas solterona 2", película que tiene previsto su estreno en abril del 2020.

"Primera lectura de 'No me digas solterona 2'. A días de comenzar el rodaje. Deséenme suerte", escribió en Instagram junto a una imagen del guion. Como se recuerda, la cinta está dirigida por Ani Alva.

Además, se compartió una foto del inicio de lectura de guion donde aparecen actores de la primera entrega: Patricia Barreto, Anahí De Cárdenas, Natalia Salas, Yiddá Eslava, Adolfo Aguilar y Maricarmen Marín. Asimismo, aparece Regina Alcóver como un nuevo rostro.

El elenco de 'No me digas solterona 2' inició la lectura del guion. | Fuente: Instagram

SEGUNDA PARTE

"No me digas solterona" llevó a más de 870 mil espectadores al cine en el 2018, convirtiéndose en una de las películas que más asistentes convocó a las salas de cine. Entre sus reconocimientos, ocupó el primer puesto en el London Internacional Motion Picture Awards (L.I.M.P.A.) en la categoría Best International Theatrical Release Feature Film (Reino Unido).

Previamente, la directora Ani Alva se refirió a su decisión de realizar una nueva entrega. "Dudé mucho en hacer una segunda parte porque claramente es un riesgo, más allá que sea económico es un riesgo personal, lo pensé bien, pero soy sincera, si no hubiera encontrado la historia que merezca una segunda parte, yo no lo hubiese hecho", comentó a un medio local.

La cinta ganó un premio en el London Internacional Motion Picture Awards. | Fuente: BigBangFilms

LA TRAMA

"No me digas solterona", producida por BigBangFilms, cuenta la historia de Patricia (Patricia Barreto), una joven de 35 años quien tenía pensado casarse; pero mientras esperaba que su novio le hiciera la propuesta de matrimonio se da cuenta que en verdad él la quiere dejar. Nuevamente, pasa a la fila de las solteras y aprende a disfrutar de su vida sin pareja. ¿En la siguiente cinta perderá su título de solterona? En el 2020 lo sabremos.

PROYECTOS

Por otro lado, Barreto será parte de "El viaje de la luz", una producción familiar cargada de música, movimientos escénicos e ilusionismo, que tendrá cuatro funciones ─26 y 27 de octubre y 2 y 3 de noviembre─ en el Gran Teatro Nacional.

Así fue la primera lectura del elenco de "No me digas solterona 2". | Fuente: BigBangFilms

