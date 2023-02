Este lunes 3 de febrero se reveló el tráiler oficial de 'No me digas solterona 2'. | Fuente: Big Bang Films

“No Me Digas Solterona 2” presentó su tráiler oficial, en el cual podemos ver que la inocente Paty tendrá que pasar por algunas situaciones que podrían llevarla a descubrir un nuevo amor. La cinta se estrena este 2 de abril en todos los cines.

"Estoy muy emocionada por mostrarles el trailer de ‘No me Digas Solterona 2’... la primera entrega, más allá de haber liderado la taquilla, me permitió contar una historia de amor propio que entro en los corazones de los que la vieron y eso para mí como cineasta es lo más importante, cuando transciendes en los demás. Como realizadora siento un compromiso absoluto con el mensaje que quiero transmitir y hoy estoy absolutamente feliz con el resultado de esta secuela, que justamente tendrá como tema central la felicidad... En un tono de comedia Patricia tendrá que hacer un viaje emocional sobre sus deseos, metas y propósitos", comenta la directora Ani Alva.

Recordemos que su predecesora, “No me digas solterona”, protagonizada por Patricia Barreto, llevo a más de 868 mil espectadores al cine, convirtiéndose en uno de los largometrajes peruanos más taquilleros durante el año de su estreno, por lo que esta segunda parte promete romper esquemas y superar a su anterior entrega.

Los personajes de Anahí De Cárdenas, Natalia Salas y Yidda Eslava, Marisol Aguirre, Maricarmen Marín y la mexicana Angélica Aragón vuelven encabezadas por Patricia Barreto y bajo la dirección de la gran cineasta Ani Alva.

Algunos de los actores que se unen al elenco son Marisa Minetti, Merly Morello, Regina Alcóver, La comedia tiene programado su estreno para el 2 de abril del presente año.

