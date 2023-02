Wendy Sulca afirmó estar orgullosa de su madre Lidia Quispe, quien forma parte del reparto de 'Canción sin nombre'. | Fuente: Archivo de Wendy Sulca

Wendy Sulca y su madre, Lidia Quispe se presentaron al cásting de “Canción sin nombre”, la aclamada cinta de Melina León que busca obtener una nominación al Oscar 2021 en nombre del Perú, pero solo una de ellas consiguió un papel en la película: nada menos que la mamá de la cantante.

“A mi mamá le gusta actuar desde siempre”, contó Sulca en conversación con RPP Noticias. Sin embargo, precisó que nunca se había dado la oportunidad hasta que llegaron a las audiciones para integrar el elenco de la película hoy disponible en Netflix. La cantante comentó que su madre no tenía pensado desempeñar ningún rol ese día.

“Yo fui para otro personaje. Al final no quedé en el cásting, pero mi mamá sí. Fue muy gracioso, porque ella no tenía pensado actuar ese día”, comentó. Una historia ratificada por la directora quien contó que Lidia Quispe cantó “como una maestra operática, con su voz andina maravillosa” al punto de hacerla llorar, según un reportaje del programa “Día D”.

UN DRAMA BASADO EN HECHOS REALES

Wendy Sulca, por su parte, no dudó en expresar su admiración hacia su mamá. “Es una gran oportunidad, una gran película, ha recibido muchos premios. Estoy muy feliz y contenta, porque está logrando sus sueños, y uno de los más grandes era actuar. Estoy muy orgullosa de eso”, comentó.

Además, relató que, si bien no pudo seguir todo el proceso de prepararse para el personaje debido a sus propios proyectos, sí fue consciente de todas las reuniones a las que asistió Lidia Quispe, quien interpreta a la madre de la protagonista. Y aunque lamentó que el estreno no haya llegado todavía a las salas de cine peruanas, Sulca destacó que está en Netflix para que “toda la gente la pueda ver”.

Hasta la fecha, “Canción sin nombre”, un filme que retrata el drama de los niños robados en el Perú, ha ganado casi 40 premios en diversos festivales internacionales. Basado en hechos reales, narra la historia de Georgina, una joven ayacuchana que llega a Lima con un avanzado embarazo que sufre el robo de su bebé y acude a denunciar su caso al diario La Reforma, donde el caso es recibido por Pedro, un joven periodista.

EL ÉXITO DE LA PELÍCULA

Estrenada durante la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes 2019, “Canción sin nombre”, la aplaudida ópera prima de Melina León, continúa dando la vuelta al mundo y el pasado 7 de agosto ingresó a la cartelera virtual de Estados Unidos. Un estreno que, como ocurrió en otros lados, no ha pasado desapercibido entre el público.

“Me han escrito algunas personas, como siempre. En Francia, apenas estrenamos, me escribieron gentes que conocía y gentes que no, que simplemente se emocionaron con la película y me mandaron un correo o escribieron una nota por Facebook o Instagram. Y en Estados Unidos también”, contó León en conversación con RPP Noticias.

La prensa norteamericana fue especialmente elogiosa con una película que tiene como protagonistas a Pamela Mendoza y Tommy Párraga, y cuenta el drama de una madre víctima del robo de su bebé. El New York Times, por ejemplo, destacó su bella fotografía a blanco y negro, y comparó algunos de sus pasajes con los que componía John Ford en sus western.