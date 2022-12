‘Cuto’ Guadalupe manifestó su molestia con su sobrino Jefferson Farfán. | Fuente: Instagram

Jefferson Farfán estrenó su película “La Foquita: el 10 de la calle” la semana pasada y ha sido un éxito de taquilla, pero Luis ‘Cuto’ Guadalupe no está muy contento pues no fue incluido en la historia de su sobrino.

El exfutbolista ‘Cuto’ Guadalupe comentó a Trome que vio la película, pero que pagó su entrada porque Jefferson Farfán no lo invitó al avant premiere. “Sin embargo, Paolo Guerrero sí lo hizo cuando estrenó la suya”, anotó.

Además, criticó que no se mencione a Roberto ‘La foca’, tío paterno de Jefferson Farfán, y que ni él tenga una pequeña representación en la cinta, pese a que sí se nombra a Waldir Sáenz.

“Aparece el momento en que le cuida el carro a Waldir Sáenz, en una fiesta que se organizó en mi casa, pero ni me nombran”, acotó ‘Cuto’ Guadalupe, quien además sostuvo que la producción del filme lo buscó.

“A mí me vinieron a buscar dos personas que trabajaron en la producción del largometraje”, aseguró. “(Jefferson Farfán) me había puesto en la lista, pese a que ya no nos hablábamos”, añadió.

“Mi sobrino decidía quién sale y quién no”, expresó. “Muchos familiares se sienten molestos. Por ellos también hablo, que no tienen la oportunidad de llegar a un medio de comunicación”, precisó el exfutbolista.

Pese a ello, recalcó que lo mejor de la película “La Foquita: el 10 de la calle” es “que se da su nombre completo: Jefferson Agustín Farfán Guadalupe. Eso no se puede borrar”.

LA FOQUITA: EL 10 DE LA CALLE

La exitosa cinta cuenta la vida de Jefferson Farfán: un niño de barrio humilde que, a pesar de las adversidades, nunca se dio por vencido. Los sacrificios de su madre por llevar comida a su familia y alejarlo de las malas influencias, su debut a los 16 años en la liga profesional peruana, su exitoso paso por Europa, sus lesiones y frustraciones son algunos de los puntos clave de la película peruana.

La cinta, dirigida por Martín Casapía, cuenta en su elenco con actores como Jean Franco Sánchez, Juan Carlos Rey de Castro, Eva Ayllón, Anaí Padilla y Ramón García. El filme ya se encuentra en todos los cines a nivel nacional.

