En un contexto de cines cerrados, estrenos pospuestos y la postergación de eventos masivos, la realización del Festival de Cine de Lima estaba en la cuerda floja. O, por lo menos, de la misma forma en la que los asistentes están acostumbrados. Al igual que la Feria Internacional del Libro de Lima, el evento cinematográfico deberá reinventarse y ya están trabajando en ello.

Marco Mühlethaler, director del Centro Cultural de la PUCP, adelantó que están barajando opciones para la realización del festival este 2020, pero aún no pueden garantizar que se lleve a cabo.

"Estamos pensando dar un salto a lo digital, hacerlo online, para mantener al menos una presencia este año; pero respetando las restricciones", comentó al diario Correo. "Estamos explorando qué opciones existen para poder tener un festival chiquitito que nos permita volver a su primera edición y a través de un canal distinto", agregó sobre un posible Festival de Cine de Lima 2020.

No obstante, recalcó que el modo de hacerlo posible todavía no está claro. "Estamos trabajando en ello a full. Queremos ofrecer algo, alguna versión de nuestro festival, aunque sea en pequeñito, pero eso dependerá de muchos elementos. No es algo que podamos garantizar todavía", recalcó Mühlethaler.

El Festival de Cine de Lima 2019 contó con invitados internacionales como Gael García Bernal y María Conchita Alonso; asimismo premió a la cinta brasileña "Bacurau", como la mejor película del festival, y a la peruana "Canción sin nombre" con el galardón especial del jurado.

CICLO DE CINE ONLINE

Si bien el Centro Cultural PUCP ha debido cerrar la galería, la sala de cine y el teatro -además de los cursos que brinda- ha buscado mantenerse presente a través del plano virtual. Han realizado un ciclo de cine peruano, a través de sus redes, que continúa este fin de semana con tres filmes estrenados en el 2019.

Viernes 17 de abril, 9 p.m.Película: "Rapto".Sábado 18 de abril, 9 p.m.Película: "Contigo Perú, el espíritu del hincha".Domingo 19 de abril, 9 p.m.Película: "Pixeles de familia".

Minutos antes de las 9 p.m., se comparte el enlace de la cinta programada en las redes sociales del Centro Cultural PUCP.

