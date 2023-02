Gael García Bernal será el invitado del 23 Festival de Cine de Lima PUCP. | Fuente: Instagram

El actor mexicano Gael García Bernal será el invitado especial de la edición 23 del Festival de Cine de Lima. Él presentará "Chicuarones", su segundo filme como director.

Gael García Bernal estará presente en la inauguración, en el estreno de su película y además ofrecerá una clase maestra abierta al público el domingo 11 de agosto.

También se anunció la presencia de María Conchita Alonso, recordada actriz, cantante y ex reina de belleza cubana que protagoniza la cinta "¡He matado a mi marido!", del director Francisco Lupini-Basagoiti.

María Conchita Alonso estará en el 23 Festival de Cine de Lima PUCP. | Fuente: Instagram

¿QUÉ MÁS NOS TRAE EL FESTIVAL CINÉFILO?

El Festival de Cine de Lima PUCP abrirá sus puertas desde el 9 hasta el 17 de agosto, con una selección de más de 400 películas, en su mayoría de estreno, que llegan a nuestra capital luego de recibir premios en prestigiosos festivales dle mundo. La filmografía se podrá disfrutar en el Centro Cultural PUCP, la cadena Cineplanet Alcázar, Primavera y Salaverry, y, por primera vez, en Cineplanet Chiclayo y Galpón Transcinema.

Además de todas las novedades y los invitados de lujo, se llevará a cabo la Competencia Ficción y Competencia Documental, categorías que abarcan 18 y 11 largometrajes respectivamente, de estrenos absolutos en Latinoamérica.

La inauguración será en el Gran Teatro Nacional, cita en la que estrenará el documental El Viaje de Javier Heraud de Javier Corcuera, producido con apoyo de la PUCP, con Stefano Tosso como protagonista.

HOMENAJES

En esta ocasión el 23 Festival de Cine de Lima PUCP rendirá homenaje a tres personalidades del cine. En la inauguración se reconocerá el trabajo y los logros de la directora y guionista de cine francés Claire Denis y del documentalista boliviano, Jorge Sanginés, uno de los cineastas más importantes de su país, fundador de la Escuela Fílmica Boliviana y director del Grupo Ukamau.

Además, en la clausura los honores serán para el Grupo Chaski por su 25 aniversario. Marianne Eyde y Mikael Wiström, son los directores que recibirán reconocimiento a su trayectoria.

PRESENCIA PERUANA

En esta edición del 23 Festival de Cine de Lima PUCP, cabe resaltar la presencia peruana: se estrenarán 10 largometrajes y se podrán ver, repartidas en las diversas secciones del Festival, 9 reestrenos, haciendo un total de 19 filmes nacionales, hecho que convierte a esta fiesta del cine, en una plataforma importante para la cinematografía peruana.

Por cuarto año, la sección Hecho en el Perú, que compite por el Premio del Público, presenta siete largometrajes – tres largos de ficción y cuatro documentales-. En su segundo, Tierra en Trance, espacio destinado a mostrar el cine producido en las regiones, presenta una retrospectiva de cine de horror con una cartelera que abarca múltiples filmes.

Además, se volverá a recibir un año más a Ambulante, Gira Documental 2019. Ambulante, fundado por Gael García Bernal, Diego Luna, Pablo Cruz y Elena Fortes, se dedica a la promoción del cine documental con nuevos públicos. En esta ocasión, Ambulante, llega con siete documentales procedentes de diversos países.

ACLAMADAS

Aclamadas 2019 reúne películas que han destacado en los festivales más importantes del mundo como Cannes, Berlín y San Sebastián. En ese marco este año se proyectarán, de Francia, Gracias a Dios de Francois Ozon, Varda by Agnes de Didier Rouget, Agnes Varda, Roubaix, une Lumiere de Aranaud Desplechin y Juana de Arco de Bruno Dumont; de Belgica, entre otras.

En esta ocasión, Espacio Filmoteca PUCP trae dos ciclos: Gardel cada día Canta Mejor en el que se proyectarán los filmes Melodías del Arrabal, Cuesta Abajo y Tango en Broadway, El día que me quieras y Tango Bar. En 50 años no son nada se reestrenarán a pedido del público y en función de tras noche The Wil Bunch de Sam Peckinpah; Midnight Cowboy de John Schlesinger y Easy Rider de Dennis Hopper.

CICLOS ESPECIALES

El festival también presenta ciclos especiales, Orgullo y Prejuicio. Historias de la Diversidad y Violencia de Género y Estado de Sitio. Crónicas de Resistencia en Latinoamérica cada una con seis películas procedentes de Argentina, Brasil, El Salvador, México, Chile y Uruguay.

También se organizará la cuarta edición de Cine del Mañana, un espacio de encuentro entre profesionales peruanos y extranjeros en sus dos secciones: WIP y LAB. Cine del Mañana – Work in Progress (WIP) es la sección profesional del festival que presenta obras cinematográficas de largometraje en fase de postproducción ante reconocidos programadores de festivales y distribuidores, nacionales e internacionales.

Por otro lado, Cine del Mañana LAB tiene como objetivo fortalecer las capacidades de realizadores audiovisuales de diversas regiones del país que cuenten con un proyecto cinematográfico de largometraje en desarrollo, y contribuir a su viabilidad y proyección nacional e internacional.