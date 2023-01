El festival Outfest Perú contará con 'Mapacho', 'Amistades particulares' y 'Grietas en el patriarcado' dentro su amplia selección de películas con temática LGTBIQ+.

Los nuevos tiempos por la COVID-19 obligaron a grandes festivales de cine como Cannes a repensar su forma de llegar al público en el mundo, mientras que la Academia hace algunos cambios en la próxima edición de los Oscar. El cine el en Perú también se vio afectado por la paralización de rodajes y cierre de los cines, lo que llevó a poner en pausa las pocas organizaciones de festivales.

El Festival internacional de cine gay, lésbico y trans en Lima, también llamado Outfest Perú, se realiza en el Mes del Orgullo LGTBIQ+. Ante la pandemia de coronavirus, la tecnología se ha convertido en aliada para desarrollar una edición completamente digital que irá desde 1 al 7 de julio. Se presentarán 67 películas de 18 países, entre cortos, documentales y largometrajes,

“El orgullo no está en cuarentena”, es el lema que utilizan en sus redes sociales. RPP Noticias pudo conversar con Rolando Salazar, comunicador, activista independiente y fundador del Outfest Perú, sobre esta 17° entrega del festival y la evolución que ha tenido desde sus inicios, cuando comenzó como algo muy amateur.

UN PROYECTO CON ESENCIA ACTIVISTA

A fines de los noventa, Lima todavía no era centro de marchas multitudinarias por el Mes del Orgullo LGTBIQ+. En ese entonces, un grupo de jóvenes formó los “Encuentros con el arte”, una semana donde se llevaban a cabo diversas actividades artísticas de temática gay, lésbica y trans.

Rolando Salazar era parte de este equipo, y le llamó la atención que la sección de cine era la que recibía más gente. “Tomé la idea de hacer un festival de cine de una manera más grande y formal”, revela. Unos años más tarde, en el 2004, se junta con otro grupo de amigos para presentar la primera edición del festival Outfest Perú.

“Empezamos lo que sería el Outfest Perú. Una cosa muy amateur, nunca pensamos que iba a crecer tanto. Lo hicimos en el cine arte de San Marcos, allí fueron las primeras funciones y también en el Centro Cultural de España”, comenta. “Así fue como comenzamos, de una manera pequeña, y poco a poco, ha ido creciendo”.

En más de una década de exposición, este festival internacional de cine LGTBIQ+ nunca ha recibido apoyo. “Quizá nos falta más presupuesto, tener más apoyo privado o estatal. Hasta ahora, en los 17 años, no hemos recibido ningún apoyo o estímulo económico de parte del Estado. Todo lo hemos hecho con autogestión, apoyo de aliados, o alguna otra organización de derechos humanos”, asegura su fundador.

Sin embargo, siguen adelante porque realmente creen en su trabajo, y consideran que el cine es una herramienta de cambio social. En este país con altos índices de transfobia y homofobia, se busca “ayudar a visibilizar y activar algo si quiera en la gente que llega a ver estas historias”.

Por ello, se han mantenido tres premisas a lo largo de la historia del Outfest Perú: visibilidad, sensibilización y aprendizaje. Para Rolando Salazar, es importante poner los temas sobre la mesa y llegar a espacios culturales, contando historias que emocionen al público y, a su vez, educar sin estereotipos.

La representación LGTBIQ+ en el cine se ha ido transformando en el mundo entero, dejando de centrarse únicamente en personas homosexuales y hablar sobre la comunidad trans. El año pasado, “Mapacho”, una película con actrices transgénero, fue proyectada en la cartelera comercial. En su edición virtual, el Outfest Perú incluirá esta cinta dirigida por Carlos Marín.

Además, Rolando Salazar nos cuenta que reciben muchos cortometrajes, y un gran número recoge historias de personas transgénero. “Las historias que más nos suelen llegar es sobre chicas trans, más que incluso que de gays o lesbianas”, comenta. Sin duda, un cambio que se ve en las marchas con la mayor exposición en las movilizaciones de activismo, y se refleja en el cine.

“Los transexuales han sido históricamente los más invisibilizados, se llevan la peor parte. Pero a nivel de historias en los documentales o ficciones que nos llegan son los más representados. Me imagino también que es porque, para un realizador o cineasta, es una historia más compleja para la pantalla”, agrega sobre el contenido audiovisual del Outfest Perú.

LA COMUNIDAD TRANS EN EL CINE

El cine LGTBIQ+ empezó solo plasmando historias sobre parejas de homosexuales, mayormente de hombres, en Hollywood. Con el paso de los años, historias sobre la representación trans, lésbica, bisexual, queer y no binarie ha ido reclamando sus espacios para equilibrar lo que propiamente el término de más arriba agrupa.

En el Perú, el panorama ha sido más duro para este género cinematográfico. Apenas, en el 2019, se estrenó “Mapacho”, una película filmada en Pucallpa con un numeroso elenco de mujeres trans proyectada en salas comerciales. En ese sentido, la cinta dirigida por Carlos Marín parte de dos miradas hacia esta comunidad: la descentralizada y de género.

“Una de las primeras cosas que hice fue involucrar a mujeres trans en las historias, en la construcción de las historias para ‘Mapacho’ y luego también cuando empezamos a filmar. Ahí también se incorporaron muchas historias personales de los actores que protagonizaron la película”, cuenta Marín a RPP Noticias.

El director originario de Tingo María trabaja en Pucallpa, donde se viene organizando fervientemente una movida de cine amazónico desde la Escuela de Cine Amazónico. Con ello, también buscó representar la lucha de las personas trans por sus derechos, ¿y cómo hacerlo bien? Poniendo por encima la representación, es decir, contratando a actrices trans para interpretar los papeles.

“Se han visto más películas que hablan de personas gays. Es decir, varones que no tienen que pensar en su apariencia, pero tienen otros gustos diferentes, le gustan otros hombres como ellos, por ejemplo. Sin embargo, el mundo trans es súper complejo”, detalla Carlos Marín a casi un año del estreno de “Mapacho” en la cartelera peruana. “De alguna manera, la película busca hacer que la gente entienda esa lucha y la apoye”.

La selva es vista como un espacio de mayor liberación sexual y de género, sin embargo, es también un lugar donde se han cometido terribles crímenes de odio. “Tienes una sociedad un poco más abierta, pero también hay mucha crueldad. Y puedes notar que son las mujeres las que aceptan más a las trans que los varones”, añade.

Pero mostrarlo es parte de una lucha, aquella que pelea por salas comerciales para el cine de otras regiones y de temática LGTBIQ+. “‘Mapacho’ también está dentro de esa mirada, de esa lucha que estamos realizando en nuestro país. Para que nuestras pantallas en realidad empiecen a ser diversas y amplias”, concluye Carlos Marín.

LA VISIBILIDAD LÉSBICA

Si se habla de visibilidad LGTBIQ+ en el cine, es necesario volver a recalcar que las lesbianas también están presentes. Desde las trincheras peruanas, la representación ha sido mucho más limitada en este caso, introduciendo algunos personajes femeninos —secundarios— que sean homosexuales.

Talía Flores se formó en la Escuela Peruana de la Industria Cinematográfica (EPIC) y es parte de la comunidad LGTBQ+. Esta es la primera vez que decide participar en la edición virtual del Outfest Perú, y ha presentado los cortometrajes “No te olvido” y “Danielle”, de temática lésbica y trans, respectivamente.

“Lip Service”, una serie inglesa sobre un grupo de amigas lesbianas, es una de las cosas que motivó a Talía para iniciarse en este género cinematográfico. “Yo ya quería estudiar desde antes, pero no necesariamente tanto con una temática LGTBQ+”, dice en conversación con RPP Noticias.

Sin duda, muchos cineastas en el mundo se nutren de diferentes producciones para aprender más y comunicar sin estereotipos. Durante los últimos años, Talía ha estado cursando estudios de pintura y cine, en este último caso, demorándose un poco más, pero notando más cambios con el paso del tiempo.

“He visto varias promociones, y me he encontrado con un montón de cortos LGTBQ+, y lésbicos también”, comenta. “Eso me llamó mucho la atención, porque cuando yo tenía 17 o 18, no encontrabas eso, en el colegio nadie hablaba de eso (…) No muchos han ido a festivales o salido de las aulas, pero sí se aborda el tema”.

Ahora mismo, está escribiendo el guion para su primer largometraje titulado “La Campista”, sobre una mujer de género no binario y lesbiana que se topa con la propuesta de alquilar su vientre. En ese sentido, dice sobre el futuro de la representación LGTBQ+ en el cine peruano. “Yo creo que cada vez va a ser más”.

EL DATO

En la edición virtual del festival Outfest Perú destacan la nacional “Mapacho” y las internacionales “Grietas en el patriarcado”, “Tal como soy”, “Lemebel” y “Little Gay boy”.

Contarán con ocho conversatorios sobre temáticas LGTBIQ+ en el arte y cultura.

El Outfest Perú va desde el 1 de al 7 de julio, y puedes ver la programación completa aquí.

