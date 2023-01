'Todos somos marineros', 'Manco Cápac' y 'El tiempo y el silencio' son algunas de las cintas nominadas a los premios de la Apreci. | Fuente: Composición

A pesar del duro impacto de la pandemia de la COVID-19, el cine peruano se ha mantenido vigente, y ahora las películas estrenadas por diversos canales de difusión en plena crisis sanitaria serán premiadas por la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica (Apreci).Serán nueve largos nacionales los que competirán en una edición "marcada por la pandemia" de los premios que otorga la Apreci, entre las que tienen más nominaciones las cintas "Todos somos marineros" y "Manco Cápac", según informó a EFE la asociación."Todos somos marineros" se llegó a estrenar en salas antes del inicio de la pandemia, además de haber ganado el premio Fipresci del festival de Toulouse, mientras que "Manco Cápac" tuvo su estreno virtual en el Festival de Cine de Lima de 2020, donde recibió el premio a la mejor actuación masculina.De acuerdo con los tiempos que corren, la premiación se trasmitirá el miércoles 31 de marzo por el Facebook Live de la Apreci, desde las 7:30 p.m.

El cine peruano ante pandemia

La Apreci remarcó que la crisis sanitaria y económica causada por la COVID-19 "ha significado un serio golpe para la industria audiovisual del país, sus profesionales y trabajadores, debido a las restricciones en los sistemas de producción y exhibición"."En este escenario muchos optaron por el estreno online para salvar el año", acotó antes de indicar que la Asociación Nacional de Salas Cinematográficas (Anasaci) señala que las pérdidas bordean los 780 millones de soles (más de 216 millones de dólares), desde que el 16 de marzo de 2020 la emergencia obligó a cerrar las salas.Al respecto, la web peruana Cinencuentro agregó que solo diez largos nacionales lograron llegar a las pantallas de los multicines y centros culturales a inicios de 2020, mientras que 25 películas se lanzaron en línea en festivales y plataformas locales, y otras seis fueron estrenadas en festivales internacionales.

Diferentes plataformas

En ese contexto, la Apreci indicó que en esta 12 edición de sus premios competirán por igual largometrajes lanzados en salas de cine como en pantallas y plataformas virtuales durante el último año.Las nominadas a mejor película peruana son "Todos somos marineros", de Miguel Ángel Moulet; "Manco Cápac", de Henry Vallejo; y "El tiempo y el silencio", de Alonso Izaguirre.El premio a mejor guión será disputado entre Henry Vallejo y Elard Cerruto por "Manco Cápac"; Miguel Ángel Moulet, por "Todos somos marineros", y Ezequiel Acuña, por "La migración".

Otras categorías y nominados

Por otra parte, los nominados en la categoría de mejor actor principal son Jesús Luque Colque, por "Manco Cápac"; Amiel Cayo, por "Samichay", y Alejandro Vargas Vilela, por "Todos somos marineros".Como mejor actriz principal competirán Paulina Bazán, por "La migración"; Attilia Boschetti, por "La restauración", y Diana Collazos por "El tiempo y el silencio".Además, el premio a mejor actriz de reparto será otorgado entre Delfina Paredes, por "La restauración", y Julia Thays, por "Todos somos marineros".En la categoría de mejor documental postulan "Supa Layme", de Fumito Fujikawa; "Cines de video", de Wari Gálvez Rivas, y "Círculo de tiza", de Jean Alcocer y Diana Collazos.

Mejor película internacional

El gremio de críticos y periodistas cinematográficos peruanos también reconocerá a la mejor película internacional estrenada en 2020, que este año será elegida entre "Mank", de David Fincher (EE.UU.); "Never Rarely Sometimes Always", de Eliza Hittman (EE.UU.), y "Las mil y una", de Clarisa Navas (Argentina).La Apreci está afiliada a la Federación Internacional de Prensa Cinematográfica (Fipresci) y entrega desde 2009 sus galardones anuales "para contribuir al impulso y reconocimiento del cine peruano de calidad".Entre las películas que fueron elegidas y premiadas por la asociación en años anteriores están "La teta asustada", "Paraíso", "Las malas intenciones", "Chicama", "El Mudo", "NN", "Rosa Chumbe", "Wiñaypacha" y "Retablo".

(Con información de EFE)

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“El fantasma de la ópera” (1910) es la más célebre de sus novelas, una historia de amor sutil y refinada que bordea el terror, sin caer en la truculencia o irrealidad. Todo un clásico que ha visto multitud de versiones en cine, teatro y musicales.

Te sugerimos leer