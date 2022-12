Tras dar a conocer que padece cáncer de mama, la actriz Anahí de Cárdenas anunció que se sumó a las grabaciones de la cinta 'No me digas solterona 2'. | Fuente: Instagram

En medio de su lucha contra el cáncer de mama, la actriz Anahí de Cárdenas ha vuelto al trabajo. Ella se sumó a las grabaciones de la película "No me digas solterona 2", que se estrenará en abril del 2020.

Si bien, en un momento, pensó que no iba a cumplir con sus compromisos laborales; ahora ha retomado su agenda. "No hay nada más saludable que ocupar la cabeza. Así que, ¡de vuelta al ruedo!", escribió, en Instagram, rodeada por las actrices Patricia Barreto, Natalia Salas y Yiddá Eslava, así como la directora Ani Alva.

"Empiezo mi chamba rodeada de estas mujeres hermosas que me contienen y me quieren", agregó Anahí de Cárdenas, que interpreta a Sol en "No me digas solterona 2".

Por otro lado, se unió al elenco de la cinta la actriz Marisa Minetti, con un papel todavía sin revelar. La artista ha participado en diversas producciones como "Al fondo hay sitio" y "Ven, Baila Quinceañera: Empezando a vivir", entre otras.

'No me digas solterona 2', protagonizada por Patricia Barreto, se estrenará en abril del 2020.

A inicios de noviembre, Anahí de Cárdenas reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama, luego de realizarse su chequeo médico anual. La también bailarina indicó que mantiene la esperanza de superar esta enfermedad. En sus publicaciones en Instagram, se ha mostrado optimista con cada uno de sus avances.

LA SECUELA

"No me digas solterona" llevó a más de 870 mil espectadores al cine en el 2018, convirtiéndose en una de las películas que más asistentes convocó a las salas de cine. Entre sus reconocimientos, ocupó el primer puesto en el London Internacional Motion Picture Awards (L.I.M.P.A.) en la categoría Best International Theatrical Release Feature Film (Reino Unido).

Previamente, la directora Ani Alva se refirió a su decisión de realizar una nueva entrega. "Dudé mucho en hacer una segunda parte porque claramente es un riesgo, más allá que sea económico es un riesgo personal, lo pensé bien, pero soy sincera, si no hubiera encontrado la historia que merezca una segunda parte, yo no lo hubiese hecho", comentó a un medio local.

LA TRAMA

"No me digas solterona", producida por BigBangFilms, cuenta la historia de Patricia (Patricia Barreto), una joven de 35 años quien tenía pensado casarse; pero mientras esperaba que su novio le hiciera la propuesta de matrimonio se da cuenta que en verdad él la quiere dejar. Nuevamente, pasa a la fila de las solteras y aprende a disfrutar de su vida sin pareja. ¿En la siguiente cinta perderá su título de solterona? En abril del 2020 lo sabremos.

