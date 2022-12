Alexander Payne no será más jurado del Festival de Cine de Lima 2020 luego de ser acusado de abuso sexual por Rose McGowan. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Juan Herrero

El Festival de Cine de Lima 2020 decidió suspender la colaboración de Alexander Payne como miembro del jurado de su competencia de películas de ficción luego de que fuera acusado de abuso sexual por la actriz Rose McGowan.

En un comunicado emitido este 17 de agosto a través de su cuenta oficial de Instagram, el evento cinéfilo dio a conocer su posición frente a las acusaciones contra el ganador del Oscar por “Los descendientes”.

“Reafirmamos nuestro compromiso contra cualquier situación de abuso de poder o violencia de género y con la defensa de la verdad y la justicia. El Festival hará seguimiento al desarrollo del caso. Entre tanto, hemos decidido suspender la colaboración, por mutuo acuerdo”, dice el mensaje.

De este modo, el jurado en la categoría de ficción queda compuesto por las cineastas Leticia Cristi, Lila Avilés, Lúcia Murat y Melina León, encargada de presidirlo. Cabe resaltar que el Festival de Cine de Lima, organizado por el Centro Cultural de la PUCP, va del 21 al 30 de agosto en su primera edición virtual.

LA ACUSACIÓN CONTRA ALEXANDER PAYNE

Este 17 de agosto, la actriz Rose McGowan, una de las voces más relevantes del movimiento “Me Too”, acusó al cineasta Alexander Payne de haber abusado sexualmente de ella cuando era una adolescente de 15 años y él un adulto de 27.

“Alexander Payne, me sentaste y me pusiste una película de porno 'softcore' (porno blando) que dirigiste para Showtime con otro nombre”, escribió McGowan desde su cuenta de Twitter en una serie de mensajes donde detalló su acusación. "Todavía recuerdo tu apartamento (en el barrio de Los Ángeles de) Silver Lake. (...) Me dejaste en una esquina después. Tenía 15 años", aseveró. Luego, dijo esperar “una disculpa” por parte del director y aseguró que no busca “destruir” su trayectoria. La intérprete de “Grindhouse” también confesó que por ese episodio dejó la actuación hasta que fue “descubierta” a los 21 años. Y afirmó: “Si estás intentando tener sexo con una menor, estás cometiendo un crimen, incluso si la menor no lo sabe. A mí me atraía él, así que pensé que era mi culpa, pero eso no es correcto. No era una adulta”.

Hasta el momento, Payne no ha respondido a estas acusaciones.

