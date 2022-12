Adolfo Aguilar vuelve a la pantalla grande como productor de 'Bruja'. | Fuente: Instagram / Adolfo Aguilar

El pasado 30 de octubre, la cinta “Bruja” llegó a la plataforma digital Joinnus y marcó el retorno al cine de Adolfo Aguilar. Dirigida por Francisco ‘Pancho’ Cabrera, se suman al reparto de esta producción los actores Marcello Rivera y Sebastián Stimman, y la actriz Daniela Stornaiolo.

En medio de la pandemia, la película apostó por estrenarse de manera virtual, una tendencia que a Aguilar le pareció “un buen paso y bien interesante”. “No es una obra de teatro adaptada para lo audiovisual, no es un trabajo teatral, se logró una película partiendo de una propuesta teatral y eso me parece extraordinario”, detalló el expresentador de “Yo Soy” al diario Correo.

La cinta, según el también productor, fue filmada durante la pandemia del nuevo coronavirus y en “una casa vieja abandonada, con cuartos muy amplios y techos altos”. “‘Pancho’ tenía claro que, para evitar contagios, no podía juntar a muchas personas en una habitación y así hemos grabado, con un equipo de actores y técnico muy reducido”, señaló.

¿“NO ME DIGAS SOLTERONA 2” LLEGA AL STREAMING?

Este retorno al séptimo arte es un respiro para Aguilar, quien confesó que la crisis sanitaria le afectó mucho a él y a la productora Big Bang Films. “Hacer cine en el Perú es bien complicado”, contó en alusión a que, tras el estreno de “No me digas solterona 2”, la productora decidió invertir en la cinta “Mundo gordo” que “quedó a la mitad”.

“A nosotros nos agarró desprevenidos, pero además sin liquidez”, indicó. Y, sobre el posible estreno de “No me digas solterona 2” en plataformas de streaming, sostuvo: “Vamos a esperar, creemos que es una película que merece las salas del cine. Además, los costos de la cinta no los recuperaría el streaming, si lo haríamos, trabajaríamos a pérdida”.

En ese sentido, el exconductor de “El último pasajero” se pronunció acerca de la “falsa percepción” sobre cuánto dinero se puede recaudar en el cine peruano. “Hay productoras que hablan de los millones de personas que convocan con sus películas, entonces la gente piensa que eso implica haber ganado millones de dólares, cuando no es verdad”.

EL DATO

“Bruja”, la cinta dirigida por Francisco Cabrera, está disponible los viernes y sábados en Joinnus al precio de S/ 25.

