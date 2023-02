'Frozen 2' encabeza la competencia por ser nominada a los Oscar 2020. | Fuente: IMDB

La Academia de Hollywood ha publicado la lista de las 32 películas que compiten por ser nominadas al Oscar 2020 en la categoría de Mejor Película de Animación. De esta competencia, solo 5 serán las elegidas para competir por la estatuilla dorada.

A la cabeza se encuentra “Frozen 2”, la secuela de la cinta de 2013 que se llevó, en el 2014, las estatuillas a Mejor Película Animada y Mejor Canción Original. Le sigue los pasos “Toy Story 4”, la creación de Pixar cuyas precuelas han sido nominadas y ganadoras en varias ediciones de los premios de la Academia. Otra aspirante que busca colarse entre las nominadas es “How To Train Your Dragon: The Hidden World”, tercera parte de una aventura de dragones y vikingos, realizada bajo la producción de DreamWorks.

También figuran la nueva versión animada de “The Addams Family”, así como “The Secret Life of Pets 2”, “Abominable” y la miniserie animada de Genndy Tartakovsky, “Primal – Tales of Savagery”, producida por el canal de televisión Adult Swim. Además, destacan 3 películas españolas “Buñuel en el laberinto de las tortugas”, “La leyenda de Klaus” y “Un día más con vida”.

LARGA LISTA DE FILMES

El resto de cintas en competencia son: “The Angry Birds Movie 2”, “Away”, “Children of the Sea”, “Dilili in Paris”, “Funan”, “I Lost My Body”, “The Last Fiction”, “The Lego Movie 2: The Second Part”, “Marona’s Fantastic Tale”, “Missing Link”, “Ne Zha”, “Okko’s Inn”, “Pachamama”, “Promare”, “Rezo”, “Spies in Disguise”, “The Swallows of Kabul”, “This Magnificent Cake!” y “The Tower”.

Vale recordar que en los Oscar 2019 el filme ganador fue “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, dirigida Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman, que logró imponerse frente a otras películas como “Los Increíbles 2”, “Mirai no Mirai”, “Ralph Breaks the Internet”, entre otros.

