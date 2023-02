Ken Loach sobre las películas de Marvel: 'No tiene nada que ver con el arte del cine'. | Fuente: IMDB

El primer golpe contra las películas de Marvel lo dio Martin Scorsese al decir que “no son cine” y, más adelante, Francis Ford Coppola arremetió con el segundo, llamándolas “despreciables”. En una entrevista con Sky News, el director británico Ken Loach se sumó a la crítica y aseguró que estas cintas de superhéroes “son aburridas”, además de “un ejercicio cínico”.

Así marcó su distancia con un tipo de cine comercial que, para el director de “I, Daniel Blake”, está compuesta por cintas creadas “como productos, como hamburguesas, y no se trata de comunicar o compartir nuestra imaginación”. Además, afirmó que el MCU “no tiene nada que ver con el arte del cine” y, citando a William Blake, remató: “Cuando se trata del dinero, el arte es imposible”.

ACTORES SE PRONUNCIAN

Las declaraciones de Ken Loach se dieron durante el lanzamiento de su última película “Sorry We Missed You”, presentada en el Festival de Cannes. Desde allí, aseguró que el cine debe trascender al manifestar el mundo tal y como los creadores lo perciben: "Creo que reflejar el mundo que conocemos puede hacer un cine hermoso porque celebra quiénes somos".

Antes de las críticas de Loach, los actores que interpretaron papeles en las películas de Marvel ya habían respondido a los ataques. Robert Downey Jr., por ejemplo, dijo que la opinión de Martin Scorsese “no tenía sentido”, mientras que Natalie Portman señaló: “Hay espacio para todo tipo de cine”. Por su parte, Samuel L. Jackson declaró: “Las películas son películas. Tampoco a todo el mundo le gustan sus trabajos”.

Con un cine marcado por una dura crítica a la sociedad británica, el director Ken Loach está entre los 9 directores que se han llevado la Palma de Oro del Festival de Cannes en dos oportunidades, con sus películas “The wind that strakes the Barley” (2006) y “I, Daniel Blake” (2016).

