Joaquin Phoenix y el director de la cinta no han descartado una secuela de la aclamada película. | Fuente: Instagram

A pesar de las críticas a la película "Joker" por presuntamente incentivar a la violencia, el guasón de Todd Philipps, interpretado por el talentoso Joaquin Phoenix, sigue llenando las salas de cine de todo el mundo y, por supuesto, dando de qué hablar.

El largometraje, que explora los orígenes del gran enemigo de Batman, no solo despierta la empatía de los espectadores, sino que los mueve a discutir sobre temas que pocas veces son abordados, como la importancia de la salud mental.

Heath Ledger, quien dio vida al Guasón en 'El Caballero de la Noche', fue diagnosticado con depresión durante el rodaje de la película. | Fuente: IMBd

Otro de los aciertos de la película (y, por supuesto, de la interpretación de Phoenix) es, sin duda, los movimientos de Arthur Fleck que, a medida que la película avanza, se convierten en una armoniosa y a la vez excéntrica danza. Sucede que la película se inspiró en otros clásicos de Hollywood para lograr el alabado resultado.

En 1957, el comediante y bailarín Ray Bolger realizó una coreografía de la canción “The old Soft Shoe”, una que ha servido como principal inspiración para crear gran parte del lenguaje no verbal del guasón. Prueba de ello es un video compartido por un canal de YouTube, en el que se comparan los movimientos del villano con la actuación original de Bolger.

"Vi el vídeo. Hay una extraña arrogancia en sus movimientos que le robé. Hace ese gesto con la barbilla... El coreógrafo Michael Arnold me enseñó un montón de vídeos y me concentré en imitar eso. Así es el Joker, ¿verdad?", confesó Phoenix a Associated Press en una entrevista.

Eso no es todo, un video compartido en Twitter muestra una versión más larga de la performance original, que puede recordarnos también a la coreografía de Gene Kelly en “Cantando bajo la lluvia”. El comediante, no obstante, le da su propio toque a los movimientos, precisamente por eso llamaron la atención del actor puertorriqueño.

Te sugerimos leer