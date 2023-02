Joaquin Phoenix como el Guason. | Fuente: IMBD

"Joker" está teniendo un éxito rotundo. La esperada versión cinematográfica del director Todd Phillips del emblemático villano del universo de Batman ha conquistado al público (a pesar de las críticas a la cinta por supuestamente incitar a la violencia) y Joaquin Phoenix ha sorprendido con su impecable interpretación del guasón, tanto así que la posibilidad de grabar una secuela está abierta para Warner.

Pero, además de Phoenix, otros actores han encarnado al Guasón; algunos sin pena ni gloria y otros con críticas muy positivas de los espectadores. RPP Noticias conversó con Beto Ortiz, Monique Pardo, Mónica Cabrejos, Bruno Ascenzo y Stefano Tosso. Para saber cuál es su Guasón favorito. ¿Será Heath Ledger, tal vez Jack Nicholson o alguien se apiadará de Jared Leto? Veamos.

BETO ORTIZ

El periodista y escritor ha quedado rendido ante la actuación de Phoenix, aunque rescata la interpretación de Heath Ledger en “The Dark Knight”, dirigida por Christopher Nolan. “Heath Ledger es genial porque es aterrador pero Joaquin Phoenix es un monstruo porque provoca miedo, compasión, risa, repulsión, todo al mismo tiempo. Como película y como actuación el Joker de Phoenix gana de lejos”, aseguró el conductor de “El valor de la verdad”.

En la cinta de Todd Phillips, Joaquin Phoenix interpreta a Arthur Fleck, un hombre que padece de varios trastornos mentales, que se trata con el servicio social. | Fuente: IMDb

MÓNICA CABREJOS

La conductora de “Al sexto día” y Radio Capital solo ha visto la última película del villano, interpretada por Phoenix, pero ha quedado tan sorprendida con su actuación que está segura que la cinta se llevará varios Premios Oscar. “Muy buena interpretación, excelente guion y director”, aseguró.

El Joker está ambientada en el Nueva York de los años 70 y 80, una de las décadas más discriminadoras de Estados Unidos, de ahí nace su comparación con la obra maestra de Martin Scorsese, “Taxi Driver”. | Fuente: IMBd

BRUNO ASCENZO

El actor y director de cine se inclina por la interpretación del fallecido actor Heath Ledger, sin embargo, asegura que sus amigos le han hablado muy bien del rol de Phoenix, por lo que intentará ir al cine lo antes posible “para corroborarlo”. “Siempre fui su fan [de Heath Ledger]. Me encantaba su trabajo, me parecía un actor increíble. Además creo que el hecho de que la peli se estrenara después de su fallecimiento le dio una connotación particular a la experiencia”, explicó.

Para prepararse para el difícil papel, Heath Ledger se recluyó por seis semanas en un motel, esto con el propósito de adentrarse en la psicología de su personaje, como en los gestos tan característicos del Guasón. | Fuente: IMBd

MONIQUE PARDO

La artista se inclina por Jack Nicholson, quien encarnó al Guasón en el largometraje “Batman” de 1989, dirigido por Tim Burton. “Para mí es un personaje irreal, pero es una película que me bajonea porque habla de las enfermedades mentales. Por momentos es un chiste (como lo dice su nombre), pero por momentos te das cuenta que es una realidad. Nicholson, para mí, es extraordinario”, contó.

Nicholson interpreta a Jack Napier, un reconocido criminal que trabaja para Carl Grissom, uno de los mafiosos más temidos de Ciudad Gótica. Tras caer en un estanque lleno de productos químicos, obtiene la apariencia de un payaso, algo que lo atormenta psicológicamente | Fuente: IMBd

STEFANO TOSSO

El actor que interpreta al poeta Javier Heraud en la película "La pasión de Javier" encontró en el "Joker" de Todd Phillips un mensaje interesante, pues se puede ver de primera mano los síntomas de un trastorno mental. "El tema de la salud mental es un tópico importante", aseguró el actor y agregó que para poder elegir al mejor intérprete del Guasón tendría que volver a ver la película. "He tenido mucho tiempo para ver a Jack Nicholson, a Heath Ledger y a Jared Leto, pero a Joaquin no lo he visto tanto", explicó.

Para actuar como el icónico villano, Joaquin Phoenix bajó 23 kilos durante cuatro meses, con una dieta bajo supervisión médica. “No me alimentaba solo con una manzana al día. También tomaba, entre otras cosas, lechuga y judías verdes al vapor...', aseguró. | Fuente: IMBd

