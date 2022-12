Robert Downey Jr. rindió un sentido homenaje a Stan Lee durante los People's Choice Award 2019. | Fuente: Europa Press

Los premios empiezan a llegar para Robert Downey Jr. por su interpretación en "Avengers: Endgame". Él se alzó con el galardón como Mejor Actor en los People's Choice Awards 2019 por su rol como Tony Stark en la cinta más taquillera de la historia. Un mérito para el que el actor solo tuvo palabras de agradecimiento en un escueto discurso en el que también se acordó de Stan Lee.

"Simplemente, voy a decir: gracias, Disney, gracias, Marvel, y, por encima de todo, al gran Stan Lee. Esto es para ti, colega", declaró un emocionado Downey Jr. tras recibir el reconocimiento.

El actor de Marvel no fue el único de los premiados por su papel en las películas de superhéroes, pues Tom Holland y Zendaya también se llevaron sendos galardones por sus trabajos en "Spider-Man: Far From Home".

De hecho, "Avengers: Endgame" se llevó el premio a Película del Año y a Mejor Película de Acción, con lo que la cinta de Joe y Anthony Russo se convirtió en una de las grandes triunfadoras de los People's Choice Awards 2019.

"ENDGAME" EN LA CARRERA AL OSCAR

Con este premio, Robert Downey Jr. ve reconocido su icónico trabajo interpretando a Tony Stark durante 10 años y apareciendo en un total de 10 películas de superhéroes. Un papel con el que, finalmente, Disney ha decidido que el actor debería ser considerado para la nominación al Oscar 2020 como mejor actor en los premios de la Academia.

Junto a Downey Jr., Disney también postuló a otros artistas de "Avengers: Endgame" como Chris Evans (Capitán América), Mark Ruffalo (Bruce Banner/ Hulk), Scarlett Johansson (Black Widow) y Brie Larson (Captain Marvel), entre otros.

Finalmente, la empresa oficializó las postulaciones de la taquillera cinta de Marvel para el Oscar 2020. Estas son: Mejor película, Mejor director, Mejor guión adaptado, Mejor cinematografía, Mejor edición, Mejor diseño de producción, Mejor diseño de vestuario, Mejor maquillaje y peinado, Mejor mezcla de sonido, Mejor edición de sonido, Mejores efectos visuales y Mejor banda sonora. (Con información de Europa Press)

