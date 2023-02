Anne Hathaway confirma la tercera parte de 'Diario de la Princesa' con el elenco original. | Fuente: Instagram

Anne Hathaway confesó en el programa “Watch What Happens Live with Andy” que el guion de “Diario de una princesa 3” ya está listo, con esto confirma que la tercera parte de la película de Disney está en proceso.

Además, afirmó que tanto ella como Julie Andrews están dispuestas a participar de este proyecto. Ya son 15 años desde que se estrenó la segunda parte y para la entrevista aseguró que los actores del reparto original y la productora Debra Martin Chase sí están interesados en realizarla.

Con una sonrisa que denotaba emoción y sorpresa a la vez, la actriz contestó la pregunta de una fan que llamó al programa. Fue así donde habló sobre lo que tienen preparado: “Hay un guion para la tercera película. Yo quiero hacerlo. Julie Andrews quiere hacerlo. Debra Martin, nuestra productora, quiere hacerlo. Todos queremos que realmente suceda”, dijo Anne Hathaway.

La actriz asegura que “Diario de una princesa 3” contará la etapa adulta de Mia Thermopolis. Con respecto a los detalles, la actriz dijo que no llegará este año al cine, ya que quiere que todo salga como lo tienen pensado:

“Todos queremos que suceda; sin embargo, no queremos hacerlo a menos que sea perfecto, porque nosotros la amamos tanto como ustedes”.

En el 2016, ya había indicios de que las grabaciones de la película se darían; no obstante, Anne Hathaway, salió embarazada de su segundo hijo, así que no podían iniciar el rodaje. La directora lo hizo saber en una entrevista: “Tenemos que esperar hasta que tenga el bebé y luego pienso que la vamos a hacer”.

¿De qué trata “Diario de una Princesa”?

Este film de Disney cuenta la historia de Mia Thermopolis, una adolescente que descubre que es una princesa de un pequeño pueblo que se llama Genovia.

La segunda entrega llegó en el 2004 donde la joven quiere buscar al amor de su vida mientras su abuela paterna quiere cederle el trono.

