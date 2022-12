Accidentalmente, el Snyder Cut apareció disponible para algunos usuarios de HBO Max. | Fuente: HBO Max

El 8 de marzo, cuando dieron play a la película de "Tom y Jerry"; en lugar de ver las nuevas aventuras del gato y el ratón se reproducía la anticipada cinta "Justice League" en la versión de Zack Snyder. De seguro, alguien será despedido por esto. En EE.UU., ya que ciertos usuarios fueron sorprendidos por un error en la plataforma HBO Max.

Se trató de un error que fue comentado por usuarios en las redes sociales. Como Doug Bass quien, a través de Twitter, compartió una captura de la película de superhéroes. Poco después fue baneada.

"Zack Snyder's Justice League estuvo temporalmente disponible en HBO Max y el error fue corregido en minutos", señaló un representante de la plataforma streaming en un comunicado a EW.

El Snyder Cut, que dura cuatro horas, recién se estrenará el 18 de marzo. Debido al error, algunos usuarios pudieron ver hasta una hora de la película que incluye nuevas escenas en comparación a la versión de 2017. En lugar de Tom y Jerry, tuvieron un exclusivo adelanto de los superhéroes de la Liga de la Justicia.

UNA NUEVA PELÍCULA

Se confirmó la fecha de estreno de "Zack Snyder's Justice League", más conocido como el Snyder Cut. La cinta de superhéroes llegará directamente a la plataforma HBO Max el 18 de marzo del 2021.

"Será algo completamente nuevo. Y, especialmente para aquellos que vieron la película original, será una nueva experiencia alejada de esa cinta", dijo previamente el director Snyder a The Hollywood Reporter.

Como se recuerda, tras el fallecimiento de su hija, el realizador dejó el proyecto que fue terminado por Joss Whedon. Desde entonces, los fans reclamaron en las redes sociales, bajo la etiqueta #ReleaseTheSnyderCut, que viera la luz su versión. Solo faltan algunas semanas para cumplir el deseo de los cinéfilos.

"Zack Snyder's Justice League" es protagonizada por Ben Affleck (Batman), Gal Gadot (Mujer Maravilla), Henry Cavill (Superman), Jason Momoa (Aquaman), Ezra Miller (Flash) y Ray Fisher (Cyborg).

El nuevo montaje de "Justice League" será una gran baza para HBO Max, la nueva plataforma streaming de WarnerMedia que llegará a Latinoamérica en la segunda mitad del 2021.

SOLO PODRÁ VERSE EN EE. UU. Y EUROPA

Pese a la expectativa por ver este filme, el mismo solamente podrá ser visto en simultáneo en Estados Unidos, países nórdicos europeos, Europa Central, España, Portugal y parte de Asia (por ejemplo, en Latinoamérica la plataforma será lanzada en junio).

Esto ha dejado un mal sabor de boca a todos los fanáticos de los cómics y en general que esperan ver el "Snyder Cut". Ante este malestar, el cineasta Zack Snyder habló para un canal de YouTube brasilero y explicó por qué la "Liga de la justicia" no tendrá un estreno mundial en simultáneo.

"Todo ha estado fuera de mis manos, lamentablemente. No hubo precisamente un gran trabajo en lo que fue la distribución de la película. No sé por qué. No es que vea una especie de conspiración, no lo veo. Parte del problema es que nadie vio el filme venir", sostuvo el director del "Snyder Cut", en primer momento, al canal SnyderCutBR.

