Terry Crews confirma que habrá secuela de “¿Y dónde están las rubias?”. | Fuente: Composición

¿Listos para volver a cantar "A Thousand Miles" de Vanessa Carlton? Terry Crews reveló que está en conversaciones con Shawn Wayans para realizar la secuela de la popular película “¿Y dónde están las rubias?”, estrenada en el 2004.

Durante una entrevista con “Watch What Happens Live with Andy Cohen”, le consultaron sobre la posible llegada de una segunda parte a lo que Crews respondió animado que sí se llevará a cabo.

“Sabes, en realidad me reuní con Shawn [Wayans] y él me dijo: ‘hombre, vamos hacerlo, lo estamos poniendo en marcha’. Me he mantenido en forma solo para esa película. He estado entrenando durante 15 años para poder hacer la segunda parte de ‘¿Y dónde están las rubias?'", señaló el actor que interpretó al millonario Latrell Spencer.

Mientras que para el programa "The Talk", Terry Crews dijo que, en la futura secuela de la película, podrían incluir una escena donde cantan un tema pop, recordando la famosa interpretación de “A Thousand Miles”. “Creo que el equivalente moderno podría ser Carly Rae Jepsen y 'Call Me Maybe'", señaló.

“¿Y dónde están las rubias?” fue protagonizada por los actores afroamericanos Shawn y Marlon Wayans, ambos interpretaron a dos agentes del FBI que se hacen pasar por las millonarias y caucásicas hermanas Wilson, para resolver una serie de secuestros.

Terry Crews, dio vida a Latrell Spencer, un jugador de básquet profesional que se enamora de uno de los agentes en su falsa identidad de Tiffany Wilson. Latrell trata de conquistarla hasta que descubre su verdadera identidad.