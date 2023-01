'Rifkin´s Festival' ha sido la última película de Woody Allen. | Fuente: EFE

"Rifkin´s Festival", la última película de Woody Allen, abrirá la 68 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en el norte de España.Este filme, que el realizador estadounidense rodó en San Sebastián el pasado verano y que se ha programado fuera de concurso, tendrá su estreno mundial el día 18 de septiembre en la gala de inauguración del certamen.El Zinemaldia hizo el anuncio este jueves en un comunicado, en el que recuerda que esta es la segunda vez que el autor de "Annie Hall" abre el Festival, tras hacerlo en 2004 con "Melinda and Melinda", que él mismo presentó a la prensa internacional en el centro Kursaal en el año en que además recibió el Premio Donostia y el Festival le dedicó una retrospectiva.Para su último trabajo, Allen ha contado con un reparto que encabezan Elena Anaya, Louis Garrel, Gina Gershon, Sergi López, Wallace Shawn y Christoph Waltz.

"Rifkin's Festival" es una comedia romántica, que narra la historia de un matrimonio estadounidense que acude Zinemaldia y queda prendado del festival, así como de la belleza y encanto de España y la fantasía del mundo del cine."Ella tiene un affaire con un brillante director de cine francés y él se enamora de una bella española residente en la ciudad. Es una comedia romántica que se resuelve de un modo divertido", adelantó el certamen.La relación con el cineasta neoyorquino con el Zinemaldia se remonta a finales de los 70, cuando películas como "Manhattan" (1979), "Zelig" (1983) y "Manhattan Murder Mystery" (1993) se proyectaron tanto en la Sección Oficial fuera de competición como en secciones paralelas.En 1995, la recién nacida sección Zabaltegi se inauguró con "The Purple Rose of Cairo". En los últimos años, varios de sus filmes han sido programados en Perlak: "Match Point" (2005), "Vicky Cristina Barcelona", (2008), con la que volvió a visitar el Festival acompañado de Javier Bardem y Penélope Cruz, además de "Whatever Works" (2009) e "Irrational Man" (2015).Su último filme, rodado también en otras localidades de Guipúzcoa (norte), es la cuarta colaboración de Woody Allen con The Mediapro Studio y está producido asimismo por Gravier Productions y WildsideMediapro produjo además "Midnight in Paris" (2011), "You Will Meet a Tall Dark Stranger" (2010) y "Vicky Cristina Barcelona" (2008), filmes que lograron dos Premios Oscar, entre otros muchos reconocimientos y galardones.La película será distribuida en España por TriPictures, y The Mediapro Studio Distribution se ocupará de las ventas internacionales.

Con información de Efe.

