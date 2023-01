En este momento, es incierta una continuación de las películas de la superheroína protagonizadas por Gal Gadot. | Fuente: WARNER

Patty Jenkins ha vuelto a agradar a la crítica con "Wonder Woman 1984", segunda entrega de la superheroína de DC interpretada por Gal Gadot. Sin embargo, una tercera película corre peligro, ya que la directora solo la hará si Warner le asegura que se estrenará en cines y no con el modelo mixto de doble lanzamiento en salas y en streaming.

Hace unas semanas, la compañía anunció su decisión de estrenar todas sus películas de 2021 a la vez en cines y en HBO Max en Estados Unidos, incluyendo títulos como "El Escuadrón Suicida" y "Matrix 4". Una medida insólita -producto del cierre de las salas por el coronavirus- que ya ha sido criticada por cineastas como Denis Villeneuve ("Dune") o Christopher Nolan ("Tenet"), a los que ahora se suma Jenkins.

En una entrevista con The New York Times, se preguntó a la directora si "Wonder Woman 3" será su siguiente proyecto, tras filmar "Rogue Squadron", con la que ingresa a la franquicia "Star Wars". "Veremos qué pasa, realmente no lo sé", explicó Patty Jenkins. "Sé que me encantaría hacer la tercera si las circunstancias fuesen las adecuadas y aún fuese posible el estreno en cines. Pero no sé si lo haría", añadió.

EN CONTRA DE UN ESTRENO HÍBRIDO

La realizadora se refiere al modelo híbrido de estreno anunciado por Warner como una medida excepcional de un año para hacer frente a la crisis de la COVID-19, que ha mantenido las salas de cine cerradas gran parte del 2020. Sin embargo, la directora no cree que sea una medida temporal, sino que el estudio la mantendrá más allá de 2021.

"Me gustaría creer que es algo temporal, pero no estoy segura", explicó Jenkins. "Pero les diré que algunos estudios volverán al modelo tradicional y causarán una gran agitación en la industria, porque todos los grandes cineastas querrán trabajar allí".

"Y los estudios que hagan ese cambio radical, de trasladar los estrenos de cine a los servicios de streaming, terminarán con una lista muy vacía de cineasta de calidad trabajando con ellos", sentenció, convencida de que la nueva medida de Warner creará un punto de no retorno en la industria cinematográfica.

"Wonder Woman 1984" ya se estrenó en las salas de Bolivia, Brasil, México y Panamá. Próximamente llegará al Perú, Argentina, Chile y Venezuela. (Europa Press)

Te sugerimos leer