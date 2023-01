Wonder Woman 1984 tiene como directora a la estadounidense Patty Jenkins. | Fuente: Warner Bros.

La esperada Wonder Woman 1984 está más cerca que nunca y, como era de esperarse, las críticas previo a que se lance tanto en cines como en HBO Max no se hicieron esperar. Rotten Tomatoes, web especializada que toma diversas críticas y las resume en un porcentaje, dio su veredicto este martes.

Y es que Rotten Tomatoes anunció que Wonder Woman 1984 tiene un 87% de aprobación entre los críticos que vieron el filme y dejaron su reseña en el mencionado portal. Hay que tener en cuenta que este número varía, según aumente la cantidad de crítica especializada que deje su opinión de la cinta que protagoniza la actriz Gal Gadot.

Recordemos que la secuela de Wonder Woman se estrena justamente este martes 15 de diciembre en cines seleccionados alrededor del mundo y el 25 del mismo mes en Estados Unidos. Asimismo, la plataforma streaming HBO Max la tendrá dentro de su catálogo en Navidad sin costo extra para sus suscriptores, aunque solo se podrá ver en territorio estadounidense.

Wonder Woman 1984 aún no tiene fecha de estreno en Latinoamérica. | Fuente: Warner Bros.

Lo que dice la prensa de Wonder Woman 1984

No obstante, no todo quedó en lo que dice Rotten Tomatoes por la Mujer Maravilla. Medios internacionales especializados del espectáculo como The Hollywoord Reporter y Variety indican que "se centra en un puñado de personajes con poderes especiales" y que "ofrece una perspectiva claramente femenina sobre cómo las dinámicas de género del siglo XX cambian cuando las mujeres asumen un poco más de confianza y fuerza".

Por su parte, Scott Mendelson de Forbes indica que Wonder Woman 1984 "es un melodrama visualmente deslumbrante que tiene que ocultar su relativo desinterés en los enfrentamientos con superpoderes, mostrando nuevamente que DC Films es una marca en la que todo puede suceder". La directora Patty Jenkins nos regala -lo que parece ser- una visión aún más luminosa de Gal Gadot como la heroína.

