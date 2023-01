Patty Jenkins y Gal Gadot, la poderosa dupla detrás de 'Wonder Woman', se embarcará en un nuevo proyecto. | Fuente: Instagram

Gal Gadot y Patty Jenkins, la poderosa dupla detrás de "Wonder Woman", ya tienen un nuevo proyecto entre manos: un biopic de Cleopatra. La actriz encarnará a la mítica reina de Egipto y su compañera dirigirá la cinta, según medios internacionales.

La protagonista de "Wonder Woman 1984", que ha pospuesto tres veces su estreno debido a la pandemia, también trabajará como productora bajo su compañía Pilot Wave Motion Pictures.

"Me encanta embarcarme en nuevos caminos, amo la emoción de los nuevos proyectos, la emoción de dar vida a nuevas historias", escribió Gal Gadot en Twitter.

"Cleopatra es una historia que quería contar desde hace tiempo. No puedo estar más agradecida con este equipo de primer nivel", agregó la actriz que se encuentra entre las 10 mejores pagadas de Hollywood.

En 1963, Elizabeth Taylor protagonizó la exitosa "Cleopatra" que se llevó cuatro premios Oscar. Con un presupuesto de US$ 31 millones, fue considerada la película más costosa de su tiempo y recaudó alrededor de US$ 57 millones.

SÍ A LOS CINES, NO AL STREAMING

La directora Patty Jenkins hizo sonar la alarma de que el hecho mismo de ir al cine está bajo una amenaza real. Ella es solo una de las decenas de directores de Hollywood que están pidiendo ayuda financiera al gobierno de Estados Unidos.

Sin ella, advirtió, la tradición de un siglo de antigüedad de ir al cine podría desaparecer de la cultura estadounidense. "Si cerramos esto, no habrá un proceso reversible", dijo en una entrevista desde su casa de Los Ángeles. "Podríamos dejar de ir al cine para siempre", agregó.

Jenkins dijo que los extendidos cierres de salas habían llevado a los estudios de Hollywood a dejar de invertir en películas para el cine y a optar por el streaming. Cintas de acción costosas como "Wonder Woman 1084" serían mucho menos comunes en formato online, dijo, y las audiencias se perderían la experiencia de verlas en una pantalla grande junto a un grupo de personas.

Algunas de las principales películas de Hollywood de este año, incluida "Mulan" de Disney, se saltaron el cine y se estrenaron directamente en streaming. La directora dijo que esa opción no estaba siendo considerada para "Wonder Woman 1984". La primera entrega, del 2017, recaudó US$ 822 millones en la taquilla mundial. (Con información de Reuters)

