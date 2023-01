Gal Gadot aumentó significativamente su sueldo con 'Wonder Woman 1984'. | Fuente: WARNER BROS

El estreno de "Wonder Woman" (2017) generó polémica tras conocerse que Gal Gadot solo había cobrado US$ 300.000 por protagonizar la cinta -la primera de superhéroes liderada por una mujer- que recaudó más de US$ 800 millones en la taquilla mundial y la convirtió en una popular estrella de Hollywood.

Sin embargo, las cosas han cambiado de cara a la nueva entrega, ya que la actriz cobró 33 veces más por "Wonder Woman 1984".

"El éxito de la primera película de 'Wonder Woman' -por la que a Gal Gadot se le pagó solo US$ 300.000, una cifra que causó indignación en algunos círculos, ya que palideció en comparación con lo que muchas estrellas de acción masculinas se llevan a casa- la ayudó a lanzar su carrera y entrar en la lista de las actrices mejor pagadas de Hollywood", comienza un artículo de Vanity Fair.

"Por 'Wonder Woman 1984' ha ganado US$ 10 millones, una suma considerable que aún es menos de la mitad de lo que ganan algunas estrellas de acción masculinas, otra señal más de que en Hollywood, como en otros lugares, la brecha salarial de género aún tiene un largo camino que recorrer", apuntó la revista.

"NO BUSCA LA GLORIA O LA FAMA"

Si bien su salario ha experimentado un aumento enorme, la directora Patty Jenkins aseguró que Gal Gadot no está en la industria por dinero. "Ella es alguien cuyo enfoque principal es hacer bien su personaje, y eso es algo muy especial, tener una Wonder Woman como esa. No busca la gloria o la fama; siempre se pregunta: '¿Qué podemos hacer con esto que sea bueno para el mundo?'", contó.

"Creo que es muy importante, y por supuesto que es muy importante para mí porque soy madre de dos niñas, mostrarles el potencial de lo que pueden ser. Y no significa necesariamente que tengan que ser atléticas o físicamente fuertes, eso también, sino que pueden ser muy importantes", sostuvo la actriz.

Tras tres retrasos debido a la pandemia del nuevo coronavirus, "Wonder Woman 1984" tiene fijado su estreno en cines para el próximo 25 de diciembre.

NUEVOS PROYECTOS

En tanto, Gadot y Jenkins confirmaron que ya tienen un nuevo proyecto entre manos: un biopic de Cleopatra. La actriz encarnará a la mítica reina de Egipto y su compañera dirigirá la cinta. La actriz también producirá la cinta.

"Me encanta embarcarme en nuevos caminos, amo la emoción de los nuevos proyectos, la emoción de dar vida a nuevas historias", escribió la artista en Twitter. (Con información de Europa Press)

