Tom Holland o Timothée Chalamet podrían protagonizar la precuela de 'Willy Wonka'. | Fuente: AFP

Willy Wonka regresará al cine con una versión joven. ¿Quién lo interpretará esta vez? Hasta el momento, hay dos fuertes candidatos para el papel: Tom Holland y Timothée Chalamet. Luego de más de 15 años, el chocolatero volverá a la pantalla grande con una historia de origen.

“Charlie y la fábrica de chocolate”, libro de Roald Dahl, ha sido inspiración para dos películas, pero no cabe duda que el personaje más encantador es Willy Wonka, excéntrico dueño de un emporio de chocolate. Gene Wilder y Johnny Depp brindaron interpretaciones inolvidables para las adaptaciones cinematográficos estrenadas en 1971 y 2005, respectivamente.

Según nueva información de Collider, la precuela del clásico del cine está evaluando dos opciones para el personaje. Se trata de Tom Holland y Timothée Chalamet, el primero conocido por su rol como Spider-Man y el otro como uno de los perfiles más interesantes en el cine de autor.

Si bien el actor británico se ha destacado por ser el Peter Parker de Marvel Studios, también ha destacado por papeles mucho más maduros como en “El diablo a todas horas” o la próxima a estrenar “Cherry” (que trabajó con los hermanos Russo).

Por su parte, el actor de “Call Me By Your Name” ha sido uno de los más jóvenes en ser nominado a un Oscar y desde entonces, su filmografía trae la atención de cineastas. Además, tiene más de un proyecto atractivo que todavía no ha presentado por la pandemia de COVID-19.

Warner Bros. espera estrenar la cinta –aún sin título– el 17 de marzo del 2023, por lo que, la producción ya pone en marcha la selección del elenco. Sin demasiados detalles sobre la trama, se barajan entre los mencionados candidatos para el puesto. ¿A quién le queda mejor el sombrero, Holland o Chalamet?

UN PROYECTO QUE LLEVA TIEMPO

Desde el 2018, una nueva producción basada en “Charlie y la fábrica de chocolate” comenzaba a nacer tras más de una década de la exitosa película con Johnny Depp. Por esa fecha, se especulaba la posible participación de Ryan Gosling y Ezra Miller para ser Willy Wonka… pero nunca se concretó.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.

Te sugerimos leer