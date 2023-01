Viggo Mortensen se sumará al nuevo proyecto del director Ron Howard. | Fuente: IMDB / "Conan" (2010)

Viggo Mortensen, Colin Farrell y Joel Edgerton serán las caras más conocidas del elenco de "Thirteen Lives", una película del director Ron Howard sobre el famoso rescate en 2018 de doce niños y un tutor que permanecieron atrapados durante días en una profunda cueva en Tailandia.El portal Deadline señaló este jueves que Mortensen interpretará a Richard Stanton, un especialista en rescates; mientras que Farrell y Edgerton darán vida a los buzos John Volanthen y Richard Harris, respectivamente.En el reparto también aparecerán Weir Sukollawat, Thiraphat Sajakul, Sahajak Boonthanakit, Vithaya Pansringarm, Teeradon "James" Supapunpinyo, Nophand Boonyai, Tom Bateman, Paul Gleeson y Lewis Fitz-Gerald. Con el estudio MGM detrás, "Thirteen Lifes" se rodará en Tailandia y Australia.La película recordará la misión a contrarreloj y de cooperación internacional para rescatar a los niños y a su tutor de una cueva en Tailandia, que culminó con éxito tras varios días de gran tensión que se siguieron con muchísima atención en todo el mundo.Saman Kunan, uno de los buzos que trabajó en la misión, murió durante el rescate. Meses después de la operación, el militar Beiret Bureerak también falleció debido a una infección en la sangre contraída durante la misión.

Una situación límite que inspiró películas

La historia de la cueva en Tailandia ya había llegado al cine anteriormente con la película "The Cave" (2019) de Tom Waller.Además, en 2019 se dio a conocer que Netflix también está preparando una adaptación audiovisual de aquel rescate con Jon M. Chu, el director de "Crazy Rich Asians" (2018).Nacido en Estados Unidos, de origen danés y con fuertes lazos hispanos tanto con Argentina como con España, Viggo Mortensen ha sido candidato en tres ocasiones al Oscar por "Eastern Promises" (2007), "Captain Fantastic" (2016) y "Green Book" (2018), pero en ninguna de ellas se pudo hacer con la estatuilla.El intérprete alcanzó la fama en todo el mundo por su papel de Aragorn en la triunfal saga sobre "The Lord of The Rings" que dirigió Peter Jackson.Viggo Mortensen presentó el año pasado en el Festival de Cine de Sundance (EE.UU.) "Falling", una cinta que supuso su debut tras las cámaras como director.

(Con información de EFE)