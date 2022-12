Stephanie Cayo grabó cinta con Mel Gibson.

La actriz Stephanie Cayo se mostró emocionada al compartir el primer tráiler de la película "Force of Nature", en la cual comparte pantalla con el famoso artista de Hollywood, Mel Gibson.

A través de su cuenta de Instagram, destacó su alegría por el trabajo realizado así como por la fecha de estreno. Como se recuerda, alrededor del mundo los cines han cerrado por la pandemia del coronavirus; algunas producciones han pospuesto sus lanzamientos para el 2021 y otras han optado por el streaming.

"No dejo que cualquiera me llame 'kid' [niña] solo Mel (Gibson) ¡Estoy muy emocionada! Muy contenta de haber trabajado con este team. ¡’Force of Nature’ se estrena este 30 de junio!", escribió Stephanie Cayo junto al tráiler.

Anteriormente, la actriz confesó que casi le dio un ataque cuando se enteró de que iba a protagonizar una película junto a Mel Gibson.

"Lo primero que dije fue ¡voy a conocer a Mel! Y mi agente me dijo, ¡NO! Vas a protagonizar con Mel. Ahí casi me da un stroke [ataque]. 24 horas más tarde estaba en un avión camino a Puerto Rico", comentó Stephanie Cayo, meses atrás, en Instagram.

"Force of Nature" es una película de acción estadounidense dirigida por Michael Polish a partir de un guion de Cory Miller. Además de Mel Gibson y Stephanie Cayo, el elenco cuenta con las actuaciones de Emile Hirsch, Kate Bosworth, David Zayas, Will Catlett, Swen Temmel, Tyler Jon Olsen y Jorge Luis Ramos.

La historia de "Force of Nature" gira en torno a unos criminales que intentan hacer un robo millonario en medio de la confusión creada durante el paso de un huracán categoría 5. Y el personaje del Mel Gibson entra en acción para tratar de detener a los delincuentes.

