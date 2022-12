Lanzan tráiler oficial de 'Saw 9'. | Fuente: Captura de pantalla

La saga de terror “Juegos del miedo” ha lanzado el tráiler oficial de su novena entrega que tendrá como protagonistas a Chris Rock y Samuel L. Jackson. Este film tendrá como nombre “Spiral: fron the book of saw” y de acuerdo con los actores, será más terrorífica que las anteriores.

Los fanáticos se mostraron emocionados por el clip ya que muestra una parte novedosa y a la vez aterradora y esperan a que no sea igual a lo que ya habían visto. Además, Rock aseguró que junto con los directores han tratado de que tenga una nueva visión para que atrape a los amantes del cine de terror.

“Spiral: fron the book of saw” será dirigida por Darren Lynn Bousman y Chris Rock interpretará a un hombre que tendrá que resolver un caso donde un asesino ataca a varios miembros de la policía. Cada vez que este hombre comete una matanza, deja como rastro unos espirales rojos que simulan ser al patrón que tiene Jigsaw en sus mejillas.

Esta cinta marcará un antes y después en Rock ya que el actor tiene acostumbrado a sus seguidores a hacer comedia. No obstante, en una entrevista lo siguiente: “Sigue siendo Saw, es sangrienta, es visceral, pero hay un toque de humor aquí. No la estamos reinventando, no es Scary Movie, es Saw”.

La primera película de "Juegos macabros", que fue estrenada en 2004 y que dirigió James Wan, causó sensación entre los fans del terror y presentó a uno de los psicópatas más temibles de los últimos años: el maquiavélico Jigsaw. “Spiral: fron the book of saw” se estrenará el 15 de mayo de este año.

SINOPSIS

Un cruel y sádico genio desata una retorcida forma de justicia en ESPIRAL, el nuevo y aterrador capítulo en el Universo de El Juego del Miedo. A la sombra de un respetado veterano de la policía (Samuel L. Jackson), el atrevido detective Ezequiel “Zeke” Banks (Chris Rock) y su compañero novato (Max Minghella) se encargan de la rebuscada investigación sobre unos asesinatos que despiertan un recuerdo inquietante del terrible pasado vivido en la ciudad: ¿Habrá regresado? ¿Será posible? Con cada movida, Zeke se acerca más al centro de un misterio y a los macabros juegos de un asesino.

