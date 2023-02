¿'Joker' tendrá una secuela? Joaquin Phoenix y Todd Phillips responden sobre la posiblidad | Fuente: Joker

"Joker" se ha convertido en una de las cintas más comentadas de los últimos años. La aclamada interpretación de Joaquin Phoenix como el Guasón ha logrado llevar a los espectadores a preguntarse si habrá una cinta que continúe la historia de Arthur Fleck como el icónico villano de DC Comics. ¿Será posible que tengamos una secuela de la cinta dirigida por Todd Phillps? El protagonista y el director de la cinta respondieron esta interrogante.

Como se sabe, Joaquín Phoenix ya ha rechazado algunos papeles que requerían de una continuación del personaje que interpretaría. Hace años rechazó interpretar a Doctor Strange en el UCM porque no estaba conforme con las condiciones del contrato que lo llevarían a ser parte del proyecto durante varias filmaciones. Sin embargo, parece que ahora ha cambiado de opinión y estaría dispuesto a volver a encarnar a Arthur Fleck, "su personaje soñado", según sus propias palabras.

En una entrevista con el programa "Popcorn with Peter Travers", Phoenix no descartó volver a interpretar a Joker. "No había pensado en esto como un papel soñado. Pero ahora, sinceramente, no puedo dejar de pensar en ello. Hablé mucho con Todd Phillips sobre lo que podríamos hacer, en general, solo para trabajar juntos, pero también específicamente si había algo más que podamos hacer con 'Joker' que pudiera ser interesante. Así que acabó siendo un papel soñado. No era nada que realmente quisiera hacer antes de trabajar en la película", dijo.

Cuestionado directamente sobre la posiblidad de una secuela de la mano de Todd Phillips, Phoenix respondió que "no sabe si hay más que hacer". "Todd y yo aún seguiríamos rodando si pudiéramos. Porque parecía interminable, las posibilidades sobre lo que podríamos hacer con este personaje", mencionó.

Pero Joaquin Phoenix no es el único que habla de una posible secuela. Todd Phillps, director de la cinta de Warner Bros., en entrevista con Total Film que "estaría dispuesto si la gente ve la primera y la productora les da el visto bueno".

"Te voy a decir una cosa: haría cualquier cosa con Joaquin Phoenix cualquier día de la semana. No hay nadie como él. Si él estuviese dispuesto y si la gente fuese a ver la primera y Warner viniese y nos dijera: '¿Saben qué? Si podemos pensar en algo...' Bueno, creo que él y yo podríamos pensar en algo bastante bien", dijo.

