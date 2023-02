“Venom: Let There Be Carnage”: Mira su primer tráiler | Fuente: Venom movie

“Venom: Let There Be Carnage” tenía originalmente programado su lanzamiento en 2020, pero la pandemia hizo que Sony retrasara el estreno de la segunda entrega hasta 2021. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para lanzar un nuevo tráiler de la cinta.

Esta vez el antihéroe de Marvel, interpretado por Tom Hardy, regresa con la secuela de “Venom: Let There Be Carnage” en la que tendrá que enfrentarse al Carnage, el simbionte más peligroso, interpretado por Woody Harrelson.

En el tráiler se muestra a Eddie Brock (Tom Hardy) enfrentándose cara a cara con su villano más icónico, Carnage luego de que este haya tomado el control del asesino serial Cletus Kasady.

Llena de retrasos

En un calendario de estrenos inestable y en constante movimiento por la pandemia de coronavirus, uno de los títulos más esperados del año vuelve a retrasar su lanzamiento. La secuela de “Venom”, con el regreso de Tom Hardy aplazó su estreno una semana.

Según un reporte reciente de Variety, Sony decidió retrasar el filme una semana y “Venom 2” no verá la luz hasta el 24 de septiembre. La cinta llegará así a las salas tres semanas después del lanzamiento de “Shang Chi y la Leyenda de los Diez Anillos”, de Marvel Studios, y coincidirá en cartelera con “The Many Saints of Newark”, la precuela de “Los Soprano”.

